Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Murat Şener
Boluspor: Yavuz Aygün, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 83 Mutlu Güler), Poepon, Bilal Kısa (Dk. 63 Hakan Arslan), Gökhan Sazdağ (Dk. 72 Mustafa Altıntaş), Sincere Seth, Fethi Özer, Dodo, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, İbrahim Sissokko, Mevlüt Çelik, Emre Güral, Alperen Kocabaş (Dk. 67 Bedirhan Altunbaş), Kamal İssah (Dk. 87 Kıvanç Karakaş), Erdal Akdarı, Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Mete Demir (Dk. 76 İbrahim Öner), Cemali Sertel
Goller: Dk. 43 Gökhan Sazdağı (Boluspor), Dk. 46 Mete Demir (Eskişehirspor)
Sarı Kart: Dk. 18 Bilal Kısa, Dk. 49 Cumali Bişi, Dk. 85 Mutlu Güler (Boluspor), Dk. 45 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 67 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Poepon (Boluspor)
BOLU (AA) – TFF 1. Lig'nin 17. haftasından Boluspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 44. dakikasında ofsayt pozisyonuna itiraz eden Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü'ye maçın hakemi Bülent Birincioğlu tarafından kırmızı kart gösterildi.
Yaşanan tartışmada yedek kulübesinden sahanın yakınına gelerek, rakip takımın kalecisi Ekrem Kılıçarslan'a elle iterek tepki gösteren Bolusporlu Ümit Kurt da aynı dakikada kırmızı kart gördü.
Kırmızı kart gören teknik direktör Özköylü ile yedek oyuncu Kurt tribüne gönderildi.
Takımın başına yardımcı antrenör Fatih Çardak geçti.
Maçın ardından kapalı tribünde Eskişehirspor ile Boluspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Boluspor taraftarlarının tribünden çıkarılmasının ardından Eskişehirspor taraftarları da güvenlik önlemleri altında tribünü boşalttı.
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Futbol: TFF 1. Lig
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