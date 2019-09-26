Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Veli Çetin, Sanneh (Dk. 46 Ege Özkayımoğlu), Atınç Nukan, Murat Paluli, Batuhan Kırdaroğlu, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 55 Yalçın Kayan), Hüseyin Bulut, Leo, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok (Dk. 73 Borges)
Yozgatspor 1959: Göksal Özkara, Okan Özdilek, Osman Paşa Zorlu, Samet Göker (Dk. 58 Uğur Erdoğan), Kasım Ulus, Tamer Arıcı (Dk. 68 Aytaç Deniz), Yunus Şencay (Dk. 78 Mustafa Serkan Demirel), Oğuzhan Kandemir, Abdulsamet Kırım, Hamdi Tayfun Yılmaz, Beytullah Ersoy
Goller: Dk. 46 Samet Göker (Kendi kalesine), Dk. 54 Eren Derdiyok, Dk. 62 Ege Özkayımoğlu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 49 Kerem Atakan Kesgin (Göztepe), Dk. 74 Oğuzhan Kandemir, Dk. 79 Uğur Erdoğan (Yozgatspor 1959)
İZMİR (AA) – Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda TFF 3. Lig ekibi Yozgatspor 1959'u 3-0 mağlup eden Göztepe, adını 4. tura yazdırdı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 46. dakikasında Göztepe öne geçti. Hüseyin Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortada Samet Göker'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
54. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Yasin Öztekin'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un şutunda top ağlara gitti: 2-0
62. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Yasin Öztekin'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Ege Özkayımoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Göztepe, kupada 4. tura yükseldi.
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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