Galata Köprüsü gemi geçişi için kapatıldı
Galata Köprüsü 02.00 itibariyle gemi geçişi için trafiğe kapatıldı. Araç geçişine müsade verilmeyen köprü müşterek olarak havaya dürüst kaldırıldı. Bir Takım gemiler tersaneye doğru sırası gelmişken bazı gemiler de tersaneden çıkarak boğaza doğru gitti. Yol takriben 2 saatin arkasında yeniden trafiğe açıldı. Galata köprüsünün karşılıklı olarak kalkması vatandaşlar kadar ilgi görürken polis ve zabıta ekipleri çevrede olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
İsmail Bulut
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