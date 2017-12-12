Galata Mevlevihanesi’nde Şeb-i Arus programı
Büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, 744. vuslat yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘‘Şeb-i Arus’’ programı ile anıldı. Galata Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen anma programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra farklı dinlere mensup çok sayıda din ve iş insanı katıldı. Etkinlikte davetlilere Mevlevi pilavı ikram edilirken, farklı dinlere mensup davetliler pilav dağıtımı sonrası gerçekleşen sema mukabelesini hep birlikte izledi.
“İnsanların ilahi bir aşka ihtiyacı var”
Beyoğlu’nın kültürle iç içe bir ilçe olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ‘‘İlahi aşkın tanımına insanların ihtiyacı var. İnsanlık bugün de sıkıntı içerisinde. Kendi dönemlerinde Moğolların taş üzerine taş koymayıp Anadolu’da yaptıkları zulümlere karşı çıkan Mevlana’nın dönemini yaşıyoruz sanki. Dünyanın dört bir tarafında yine zulüm var. Her zamankinden saha fazla Mevlana’yı anlamaya, öğrenmeye ve anmaya ihtiyaç hissediyoruz. Dünyada iki türlü insan var, birincisi iyilik sahibi insanlar, ikincisi ise iyilikten nasibini almamış olan zalimler. İyiler her zaman zalimleri iyiliğe davet ederler. Kötülüğü bırakın iyiliğe gelin, kötülük olmasın. İnsanlığın bütün tarihi ilk insanların yaşadığı sıkıntıyla başladı, o hala devam ediyor. Biz iyilerin safları sıklaştırıp kötüleri iyiliğe davet etmemiz lazım ama gerektiğinde de hep birlikte zalimliğe karşı koymamız lazım” ifadelerini kullandı.
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