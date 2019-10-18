Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Yuto Nagatomo yer aldı.

Fatih Terim, ligin 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de görev alan ve sarı kart cezalısı olan Mariano Filho'nun yanı sıra Selçuk İnan, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'ye görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Luyindama ile Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor ilk 11'de forma giydi.

– Terim, 2 maç sonra taraftarının önünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 2 maç sonra taraftarıyla buluştu.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 4 maç ceza almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşürülmüştü.

Ligde iç sahadaki Kasımpaşa, deplasmandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve iç sahadaki Fenerbahçe maçlarında saha kenarında görev yapamayan Terim, 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasıyla kulübedeki yerini aldı.

Fatih Terim, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda takımını saha kenarından yönetti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

– Feghouli, Falcao ve Lemina kadroya alınmadı

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı.

Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde forma giyen Yuto Nagatomo da yedek kulübesinde yer aldı.

– Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez

Galatasaray'ın genç sol beki Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Geçen sezonun devre arasınada kadroya katılan Emre, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer sol beklerinden Nagatomo Japonya Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, Ömer Bayram da orta sahada görev yaptı.

– Seri yedek kulübesinde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Jean Michael Seri'yi ligde 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturttu.

Ligde son olarak 5. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Seri, 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi ve 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakalarda forma giyemedi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçından sonraki süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında ise ilk 11'de görev yaptı.

– Taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı pankartı

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan "1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.