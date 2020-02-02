Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da son maçına göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Galatasaray'ın geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falaco ve Marcelo Saracchi ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Çalık ise yedeğe çekildi.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Büyük'ü görevlendirdi.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone de müsabakanın kadrosunda yer almadı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük 11'iyle başladı.

– Belhanda 3 maç sonra forma giydi

Galatasaray'da performası tartışılan Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde 3 maç aradan sonra forma şansı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim, ligde Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında tercih etmediği Faslı futbolcuyu, Hes Kablo Kayserispor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.

– Onyekuru yedek kulübesinde

Galatasaray'ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, maçta yedekler arasında yer aldı.

Nijeryalı futbolcu, transferi sonrası ülkesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanmıştı.

İki hafta süren tedavisinin ardından takıma dahil olan Onyekuru, Hes Kablo Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı.

– Tribünlerden Fatih Terim'e destek

Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırarak destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı.

Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

– Emre Taşdemir ve İsmail Çipe eski takımlarına karşı

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir ile İsmail Çipe, eski takımlarına karşı forma giydi.

Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi, İsmail Çipe'yi sezon başında, Emre Taşdemir'i de devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı

Konuk takım müsabakaya İsmail Çipe, Miguel Lopes, Rienstra, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Uzodimma, Situm, Campanharo, Henrique ve Mesanovic'ten oluşan 11 ile çıktı.