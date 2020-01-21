Garanti BBVA'dan Enerjisa'ya TLREF endeksli kredi
İSTANBUL (AA) – Garanti BBVA, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncusu Enerjisa Enerji'ye, altyapı ve şebeke yatırımlarının finansmanı kapsamında 400 milyon TL'lik Türk Lirası Referans Faiz (TLREF) endeksli kredi sağladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılan kredi, TLREF'e endeksli yapısıyla piyasada bu modelle sağlanan büyük montanlı ilk kredilerden biri olma özelliğini taşıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, TLREF'e endeksli kredilerin kullanımının giderek yaygınlaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, bu mekanizmanın uzun vadeli TL kredi piyasasının gelişimi için önemli bir imkan sunduğuna işaret etti.
Edin, şunları kaydetti:
"Özellikle gelirleri TL cinsinden olan müşterilerimizin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını aynı para birimiyle (TL) sağlarken sunabileceğimiz yeni seçeneklerden biri TLREF endeksli krediler. Hem finansmanı sağlayan hem de finansmana erişen taraf için avantajlar sunan bu mekanizmanın kurulmasının, yerel finansal piyasaların şeffaf ve güvenilirliğine yönelik önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Garanti BBVA olarak da bu ürünün yaygınlaştırılmasına, bir başka ifadeyle TLREF endeksli kredi piyasanın gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz."
– "Mekanizmanın yaygınlaşmasına öncülük etmekten mutluyuz"
Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser ise bu kredi ile 2020 yılında yapacakları şebeke ve teknoloji yatırımlarının finansmanını tamamlamış bulunduklarını aktardı.
Moser, "Kredinin hem TLREF endeksli hem de uzun vadeli olmasının olası kur risklerinin önüne geçtiği gibi finansal sürdürülebilirlik noktasında da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Enerjisa Enerji olarak bu mekanizmanın yaygınlaşmasına öncülük etmekten de ayrıca mutluyuz. Anlaşmanın tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı
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