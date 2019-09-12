“Garantili kupon” operasyonu
ANKARA (AA) – Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sosyal paylaşım sitesi üzerinden "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı İddaa kuponu" satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden tanıştıkları kişilere "kesin tutacak" garantisi ile yüksek fiyatla iddia kuponu sattıkları belirlenen suç örgütünün elemanlarını takibe aldı.
Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara, Bursa, Muğla ve Kastamonu'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.
– Takipçi sayısı ve beğenileri yüksek hesapları kullanmışlar
Şüphelilerin sosyal medyadan güven temin etmek amacıyla yüksek takipçi sayısına sahip kişilerin hesaplarını rızaları olmadan ya da para karşılığı kullandıkları kaydedildi.
Bu hesaplarda yüklü miktarlarda para kazandırmış olduklarını gösteren sahte kupon ve para resimlerini paylaşan şüphelilerin, inandırıcı olmak için teşekkür röportajları da paylaştıkları tespit edildi.
– Eşlerini yetkili danışmanlar olarak göstermişler
Şüphelilerin, mağdurlara, Spor Toto ve Milli Piyango İdaresi'nin yetkili danışmalık ofisi olduklarını söyledikleri, eşlerini de sahte ofislerde çalışan danışmanlar olarak tanıttıkları belirlendi.
Ünlü futbolcularla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak güven oluşturmaya çalışan şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları kaydedildi.
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