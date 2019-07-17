“Gazi Meclis'te O Gece” konferansı
KAYSERİ (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Hepimiz Çanakkale'yi çok güzel anarız. Nenelerimizden, dedelerimizden bir daha asla yaşanmayacak vatan hikayeleri dinledik. Bizim torunlarımız da emin olun 15 Temmuz'u aynen bir Çanakkale gibi, Anafartalar gibi nesilden nesle anlatacak." dedi.
Kayseri Üniversitesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferans düzenlendi.
Ünüvar, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'daki konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine tanık olduğu anları katılımcılarla paylaştı.
Eşiyle 15 Temmuz'da uçakla Erzurum'a gideceklerini ancak sefer saatini kaçırdıklarını ve evlerine döndüklerini belirten Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın evlerinde ailesiyle balkonda otururken uçakların sesini duyduklarını söyledi.
Gelişmeler üzerine Meclis'e gittiğini kaydeden Ünüvar, o gün yaşananları fotoğraflar eşliğinde anlattı. Ünüvar, şöyle konuştu:
"15 Temmuz'da Gazi Meclis'te, saatlerce bombalar altındaydık. Hamdolsun oradan kurtulduk. O anların onurunu yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor, ne kadar şükretsek azdır. 15 Temmuz, tarihe altın harflerle yazılan bir gecedir. Hepimiz Çanakkale'yi çok güzel anarız. Nenelerimizden, dedelerimizden bir daha asla yaşanmayacak vatan hikayeleri dinledik. Bizim torunlarımız da emin olun 15 Temmuz'u aynen bir Çanakkale gibi, Anafartalar gibi nesilden nesle anlatacak. Bu şerefli günü, hamdolsun, ülkesine ihanet edenlere karşı elinde bir sapan dahi olmasa da yüreğimizle, imanımızla vatanımızı korumuş bir dönemin fertleri olarak anlatacağız torunlarımıza."
Ünüvar, "15 Temmuz için bir gün yetmez, aslında bir hafta da yetmez. Bunu bir şuur haline getirmemiz lazım. 15 Temmuz cumhuriyet tarihindeki en önemli 10 olaydan biridir." ifadelerini kullandı.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise 15 Temmuz'un bir gün değil bir hafta boyunca anılması gerektiğini belirtti.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türk milletinin hiçbir zaman başkasının boyunduruğuna girmeyeceğini dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Türk milletinin birlik ve beraberliğini 15 Temmuz'da gösterdiğini dile getirerek, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok." dedi.
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