Gaziantep ulaşımında kredi kartı ile yolculuk dönemi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, temassız özellikli kredi kartıyla yolculuk imkanı sunan sistemi düzenlenen tanıtım toplantısıyla anlattı. Ulaşımı kolaylaştırıcı ve yeniliklere açık bir bakış açısıyla toplu taşımada önemli adımlar atan Büyükşehir, ulaşımda temassız özellikli kredi kart uygulamasını hayata soktu. Artık yolcular, Gaziantep Kart’ın özelliklerinden sadece biri olan tüm temassız kredi kartlarıyla otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra müzeler ve hayvanat bahçesinde de bu sistemi kullanabilecek. Böylelikle Gaziantep Kart‘ı olmayan vatandaşların da seyahat edebilmesi mümkün olabilecek.

“Zamanı yakaladık”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasına, “Ülkemizin yetiştirdiği uzmanlık alanlarında en iyi olanlarla beraber şehrimizin yaşam kalitesini arttırmak adına bilgi toplumu olmak bilgi ve teknoloji akıllı şehirler hedefine gitmek üzere paydaşlarımız ve ortaklarımızla önemli bir çalışmayı tamamlamış bulunmaktayız” diyerek başladı.

Verilen hizmetin önemini de anlatan Şahin, “Aslında zamanın ruhunu ve dünyadaki değişimi iyi anlamamız gerekiyor. Kendini değiştirmeyenlerin kendi kendinin değişeceğini, kendini yenilemeyenlerin kendinin yenileneceğini gösteriyor. Artık rekabet, girişimcilik, artık dünyada yükselen değerlerdir. Zamanın ruhu bilgi ve teknoloji çağı, büyük fırsatlarla ve büyük nimetleriyle beraber büyük hürriyetleri çok hızlı bir şekilde yaşıyor. Artık şehirler yarışıyor, artık ülkeler yarışında bireyler toplumlar yarışıyor ama artık başka bir yarış var şehirler yarışıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yola çıkarken halkın yaşam kalitesi ve onları memnuniyetini bu şehirde yaşamanın ayrıcalığını ve farkındalığını hissetmelerine yönelik 3,5 yıl önce hemşerilerimize söz verdik. Bizden istenen bütün altyapı işlerinden tutun da üstyapı, dev projeleri halata geçirdik. Türkiye’nin en büyük ulaşım türleri, konut projesi, su ve baraj projesi, en büyük metro projesi devam ediyor” dedi.

“Önce acil bir eylem planı”

Belediye Başkanı Fatma Şahin, önce acil eylem planı hazırlandığını belirterek, “Halkımıza, insanı merkeze alıp zamanın ruhunun getirdiği değişimle akıllı şehir olmak ve bu teknolojik imkanları onların yaşam kalitesine sunacağımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız, beni kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bırakıp büyükşehir belediye başkanlığı aday gösterdiği zaman bize bir başkanın zamanı, bilgiyi, bütçeyi ve insanı yürütmesi lazım dedi. Yeni hayat standartlarımızı vatandaşımızın ayağına götürmek bizim en büyük işimizdir bunu kimle yapacaksınız, önce ekibinizin vizyonu buna uygun olacak kurumsal kapasiteniz bunu kaldıracak. Mali yönetim belediyecilikte şehircilikte çok önemli bir taraftan kaynaklarımızı arttırmaya alternatiflerimizi çoğaltmaya ellerimizi azaltmaya çalışırken bir taraftan da ulaşımla ilgili Ulaşım Master planını başlattık ama o kadar acil yapmamız gereken iş vardı. Önce acil bir eylem planı yaptık derhal ulaşımdaki zararı ve ulaşımdaki vatandaş memnuniyetsizliğini ölçüm indirdik” ifadelerini kullandı.

“6 ayda Gaziantep Kart’a geçtik”

2014’te göreve geldiğinde ağır çalışan bir sistem olduğunu vurgulayan Şahin, “Böyle bir sistem devam edemezdi sürdürülemez de derhal bunun yasaklanması gerekiyordu ve buna bir irade koymamız gerekiyordu çünkü disiplin olmazsa inanmazsanız bunu başaramazsınız 6 ay boyunca bütün para kullanımını kaldırdık. Çünkü gireni bilmiyorsunuz çıkanı bilmiyorsunuz. Mevcut yapıdaki yazılımı artık şu anki rekabetçi yapıyı artık uygun olmadığını donanımda ve yazılımda vatandaş memnuniyetinin sağlayamadığı ve sistemi bize realize edemediğini gördük. Bunun üzerine daha önce çalıştığımız arkadaşlarla beraber kendi sistemlerini kendi içinde yönetmeleri için büyük gayret gösterdik, ama bu alanda yeterince hiç bünyelerine geliştiren dedikleri için mevcut sorunlarını çözüme ulaştıramadıkları için 10 yıllık sözleşme donmuştu ve yeni bir karar vermemiz gerekiyordu. Bu kararı verirken de arkadaşlarıma, ‘teoride ve pratikte bu işi en iyi kim yapıyorsa onu bulacağız kim ise onun onlara gideceğiz ve o şehirdeki vatandaşlarımızı tek tek dinleyeceğiz’ dedim. Kendim de Antalya başta olmak üzere birçok şehre giderek inceledik. Sıra bu geçişi doğru yönetmeliyiz ve doğru kararlar almalıyız dedik. Çünkü bir ramazan günü saat 6 da herkes evine dönerken sistem tıkandı ve çok hızlı kararlar almak zorunda kaldık. Krizi yönettik, çok hızlı kararlar aldık ama Hamdolsun bugün şükrediyoruz çok doğru kararlar aldık. Bugün 6 ay gibi bir kısa sürede hem mevcut sistemi realize edip hem vatandaşların şikayetini azaltıp hem Chicago veririm Londra ile yarışan bir sisteme entegre olup Türkiye’nin en iyi modelinin koyabilme noktasına gelebilmenin büyük onurunu ve mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Doğru zamanda doğru ekiple”

Şahin, doğru zamanda doğru ekiple sonuca gittiklerini vurgulayarak, “Doğru zamanda doğru ekiple doğru kararlar alırsanız doğru sonuca gidiyorsunuz Biz ulaşımda bugün bunu yapmış olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz ama daha yapacak çok iş var. Arkadaşlarımızla birlikte her gün başka bir şey söylüyoruz Hz Mevlana’nın söylediği gibi ‘Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şey söylemek lazım.’ Kullanılan kredi kartı ile ulaşım sistemi ile İngiltere’den gelen Birleşmiş Milletler denk gelen birisinin Avrupa Birliği’nden gelen birisinin de toplu taşıma sistemine girip kartla bu sistemi çalıştırıyorsa burada bir farklılık burada bir başarı vardır” ifadelerine yer verdi.

“Akıllı şehir Gaziantep”

Mastercard Başkan Yardımcısı Onur Kurşun ise Gaziantep’in akıllı şehirler ve akıllı çözümler konusunda lider olduğunu belirterek, “Büyükşehirlerde artan bu nüfus, birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Hepimizin hayatı tempolu hepimizin en fazla ihtiyaç duyduğu şey vakit hal böyle olunca bize vakit kazandıran çözümleri hızlılıkla kabul ediyor ve kullanmaya başlıyoruz. Elbette bunun en önemli bacağı akıllı çözümler ve akıllı şehirler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de akıllı şehirler ve akıllı çözümler konusunda Türkiye’de lider konumda bulunmaktadır” dedi.

Yeni uygulama 12 ülkede 40 şehirde

Kentkart kurucu ortağı Ahmet Basmacı da toplu taşımada ödeme sistemlerinde geleceğe yön verecek projeler üzerinde çalıştıklarını, şu anda 12 ülkede, 40 şehirde aktif olarak çalıştıklarını vurguladı. Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Başkan Şahin, otobüste temassız kredi kart sistemini kullandı.

Projenin tanıtımı amacıyla vatandaşlar 15 Ocak 2018’e kadar her pazartesi geçerli olmak üzere, temassız Mastercard özellikli kredi kartlarını kullanarak toplu taşımadan 2 kez ücretsiz faydalanabilecekler.

Orhan Erkılıç