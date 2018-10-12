Gazze'deki ambargo ve ablukaya tepkiler

ÇANKIRI/ÇORUM/KASTAMONU (AA) – Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Gazze'ye destek çağrısı yapıldı.

Çankırı'da cuma namazı sonrası Ahmet Yesevi Cami bahçesinde bir araya gelen dernek üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Filistin ve Türk bayrağıyla Gazze'deki Müslümanlara destek mesajı verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH gönüllüsü Hasan Kale, Gazze'nin insani yardım beklediğini söyledi.

Gazze'nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını belirten Kale, "Mısır ve işgalci İsrail rejiminin, sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmeleri, Gazze'de hayatı durdurma noktasına getirdi." dedi.

Gazze Şeridi'ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukasının 12. yılında artarak devam ettiğini vurgulayan Kale, şunları kaydetti:

"Bu abluka, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka, 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü. Gazze'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. Ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan kısıtlamalar, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Gazzelilerin içinde bulunduğu ve en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlar her geçen gün ağırlaşmaktadır."

– Çorum

Çorum'da Hürriyet Meydanında toplanan İHH üyeleri, Filistin bayrakları ile İsrail'in 12 yıldır devam eden ambargosuna tepki gösterdi. "Gazze'ye yardım cuması" yazılı pankart açan İHH üyeleri, vatandaşlardan abluka altındaki Filistin halkı için yardım talep etti.

Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin üzerindeki ablukasını artırdığını belirterek, "Abluka altında zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar, dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor. İlaç, tıbbi malzeme, içme suyu ve mazot gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için dışarıdan yapılacak nakdi yardımlar çok önem arz ediyor." dedi.

– Kastamonu

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Gazze'ye destek amacıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

Dağdelenoğlu, Gazze'nin yıllardır ambargo ve baskılar altında nefes almaya çalıştığını ifade etti.

Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:

"Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmeleri Gazze'de hayatı durdurma noktasına getirmiştir. Gazze'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. Ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan kısıtlamalar, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır."