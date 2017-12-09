Gazzedeki Kudüs gösterilerinde 1 kişi şehit oldu

İsrail güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesi sert oldu. İşgalci İsrail güvenlik güçlerinin Gazze’deki gösterilere müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 40 Filistinli de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’u İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı yapılan gösterilerde Gazze şehrinin güneyinde Han Yunus’un doğusunda Filistinli bir genç şehit oldu.