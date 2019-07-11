Geç hasat kirazının yüzde 90'ı ihracata gidiyor
KONYA (AA) – ABDULLAH COŞKUN – Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen "Ziraat 900" ve "Salihli" cinsi kirazların yaklaşık yüzde 90'ı ihraç ediliyor.
Toroslar'ın eteğindeki Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen, kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk Kirazı" olarak bilinen Hadim kirazının hasadına başlandı.
Bu yıl rekoltenin 20 bin ton civarında olması beklenen kirazın yurt dışı yolcuğu, bahçede başlıyor. İhracata yönelik yetiştirilen, raf ömrü uzun, yüksek getirisi olan kirazın hasadı, yaklaşık 2 ay devam ediyor.
Yetiştirilen kirazların yüzde 90'ı ise Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
– İlçede 30 bin dekar alanda üretiliyor
Hadim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 30 bin dekar alanda kiraz üretimin gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hasada geç başlandığını anlatan İşcan, rekoltenin geçen yıla göre biraz daha yüksek olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.
– 18 bin ton üretim bekleniyor
İlçede yetiştirilen kirazın büyük kısmının ihracata gittiğini anlatan İşcan, "Kirazımız, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine kadar ihracatımız var." dedi.
İşcan, bu yıl yaklaşık 18 bin ton civarında kiraz üretiminin beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlçemizde kiraz yetiştiriciliği 700 rakımdan, bin 800 rakıma kadar yapılabiliyor. ilçemizde üretilen kirazın yüzde 90'lık kısmı da 'Ziraat 900' cinsi kiraz. Bu sene rekolte geçen yıllara göre çok iyi. Kiraz, geçen yıllarda 2 liradan 4 liraya kadar alıcı bulurken, bu yıl 4 liradan başlayıp 8 liraya kadar tırmandı. Fiyatların artmasında, iklimin güzel gitmesi ve doğal afetlerin olmaması etkili oldu. Üreticiler, verimden ve fiyatlardan memnun."
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Geç hasat kirazının yüzde 90'ı ihracata gidiyor
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