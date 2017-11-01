GEÇMİŞİN KURUCU ŞEHRİ KONYA YENİ TÜRKİYE’NİN DE KURUCU ŞEHİRLERİNDEN OLACAK

Konya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Konya’nın Anadolu’nun kalkınmasında Türkiye’ye model olduğunu belirterek, dünyada asimetrik bir güç mücadelesi ve küresel terörizm yaşanırken Hz. Mevlana’nın birlikte yaşama mesajının çok önemli olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 20. yüzyılda görkemli ve başarılı geçmişini geleceğe taşıyarak tekrar büyük bir yürüyüşü başlattığını söyledi. Başkan Akyürek, geçmişin kurucu şehri Konya’nın 21. yüzyılın yeni Türkiye’sinin kurucu şehirlerinden birisi olacağını dile getirdi. Konya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Konya’nın Anadolu’nun kalkınmasında Türkiye’ye model olduğunu belirterek, dünyada asimetrik bir güç mücadelesi ve küresel terörizm yaşanırken Hz. Mevlana’nın birlikte yaşama mesajının çok önemli olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 20. yüzyılda görkemli ve başarılı geçmişini geleceğe taşıyarak tekrar büyük bir yürüyüşü başlattığını söyledi. Başkan Akyürek, geçmişin kurucu şehri Konya’nın 21. yüzyılın yeni Türkiye’sinin kurucu şehirlerinden birisi olacağını dile getirdi. Geçmişin Kurucu Şehri Konya Yeni Türkiye’nin de Kurucu Şehirlerinden Olacak Turkuvaz Medya Grubu yazarları, Konya protokolü ve iş dünyası ile buluştu.Programın açılışında konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, Mevlana şehri Konya’da olmanın kendileri için son derece anlamlı olduğunu söyleyerek, “Buradaki kanaat önderlerinin, karar vericilerin kendi aralarında oluşturdukları önemli sinerjinin Konya’nın başarısında çok büyük etkisi olduğunu göz ardı etmemek lazım” dedi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Selçukluya 200 yıl başkentlik yapan, Anadolu’yu mayalayan kurucu şehirde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

KONYA ANADOLU KALKINMASININ MODEL ŞEHRİ Konya’nın tarif edilmesi güç bir şehir olduğunu kaydeden Yayman, “Konya aslında bizim Anadolu kalkınmamızın model şehri. Konya’nın daha fazla gündeme gelmesi gerekiyor. Konya her zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer almıştır. 1950’de Demokrat Parti’de Adnan Menderes ve arkadaşları yola çıktıklarında Konya yanında yer almıştır. Milletin adamı Turgut Özal yola çıktığında Konya yanında yer almıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yola çıktığında Konya yanında yer almıştır ve almaya da devam etmektedir. Bu anlamda Konya örnek alınması gereken şehirlerden bir tanesidir. Konya tarihi 10 bin yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Hz. Mevlana Türkiye’nin küresel markalarından, değerlerinden bir tanesidir. Ve bizim bunu daha iyi tanıtmamız lazım. Konya ile her zaman gurur duyuyoruz iyi ki Konya var” diye konuştu. HEDEFİMİZ KONYA’YA GELEN TURİST SAYISINI 5 MİLYONA ÇIKARMAK Konya’nın gelenek ve geleceği buluşturan, üreten, kuran ve inşa eden bir şehir olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Yayman, konuşmasına şu sözlerle devam etti. “Konya sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda gönüller inşa eden bir şehir. Konya’ya yerli ve yabancı 2 buçuk milyon misafir geliyor. Bizim hedefimiz bunu inşallah 5 milyona çıkarmak. Konya’ya 97 ülkeden misafir geliyor. Bunun sebebi Hz. Mevlana’nın ‘kim olursan ol gel’ çağrısıdır. Bizim muhakkak bu hoşgörü mesajını önce Türkiye’mize sonra dünyaya anlatmamız lazım. Dünyada asimetrik bir güç mücadelesi ve küresel terörizm yaşanırken Konya’dan Hz. Mevlana’nın hoşgörü mesajının, birlikte yaşama mesajının çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ŞEHRİMİZİ GEÇMİŞTEKİ KADAR GÖRKEMLİ VE BAŞARILI BİR GELECEĞE HAZIRLIYORUZ Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın bir sanayi eğitim, tarih, turizm ve tarım şehri olmasının yanında bir mana ve sevgi şehri olduğunun altını çizdi. Konya’nın Türk- İslam medeniyetinin kurucu şehri olduğunu dile getiren Başkan Akyürek, “Konya 1200’lü yılların en muhteşem Türk şehri konumunda. Konya hem siyasi merkez olmuş hem de tasavvufun, ilmin ve birçok alanın da merkezliğini yapmış. Konya bu yönüyle tarihimizin en önemli şehirlerinden birisi. Konya hamdolsun 20. yüzyılda geçmişteki görkemli ve başarılı geleceğine tekrar büyük bir yürüyüşü başlattı. Bunu sanayicisiyle, düşünce insanlarıyla, siyasileriyle hep birlikte gerçekleştirdi. Geçmişin kurucu şehri Konya inşallah 21. yüzyılın yeni Türkiye’sinin kurucu şehirlerinden birisi olmakta. O süreç şu anda devam ediyor. Şehrimizi geçmişteki kadar görkemli ve başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı. Konya Valisi Yakup Canbolat da, Konya’nın İslam medeniyetinin en mühim şehirleri arasına ismini yazdırdığını ifade ederek, Konya’nın tarih boyunca ulemasıyla, medreseleriyle, yazılı eserleriyle, camileri, kütüphaneleri, kervansaraylarıyla bir başkentin asaletine yakışan varlığını daima sergileyen ve asırlardır temel değerlerine dayanarak ilim ve irfan üreten bir şehir olduğunu vurguladı. Vali Canbolat ayrıca Konya ekonomisi ve tanıtım adına büyük önem arz eden programın Konya’da yapılmasının Konya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKI Genel Müdürü Ercan Uslu, iş adamları, STK temsilcileri, yazarlar ve akademisyenler katıldı.