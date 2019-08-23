Geleneksel el sanatları ustaları Ankara'da

ANKARA (AA) – Türkiye'nin farklı illerinden Başkent Ankara'ya gelen ustaların, bakır işleme, halı dokuma, çini, ebru, taş baskı gibi geleneksel el sanatlarını icra ettikleri "Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni" 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Altındağ Belediyesince, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni'nin açılışı, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından yapıldı.

Açılışın ardından Balcı ve Baran, bakır işleme, halı dokuma, çini, ebru, taş baskı, ahşap oyuncak yapımı, kat'ı, telkari işleme gibi el sanatlarının yapıldığı atölyeleri gezdi.

Türkiye'nin farklı illerinden 31 geleneksel el sanatı ustasının yer aldığı şölende ziyaretçiler, geleneksel el sanatlarının yapım aşamalarını izleme ve satın alma fırsatı buldu.

Şölene katılan geleneksel el sanatı ustalarından Sabri Özşahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'dan geldiğini ve 62 yıldır kaşık ustalığı yaptığını anlattı. Özşahin kaşıkları, şimşir ve zeytin ağaçlarından yaptığını belirterek, "En iyi yemek yeme kaşığı şimşir ve zeytin ağacından olur. Çünkü bu ağaçlar bakteri tutmaz ve üretmez." dedi.

Tüm kaşıkları elde yaptığı anlatan Özşahin, "Bu kaşıkları elde yapan son kuşağız. Yeni nesil elde yapmaya uğraşmıyor, makineler kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Şölene Eskişehir'den Özlem Çopur da 15 yıldır ebru sanatını icra ettiğini söyleyerek, "Ebru sanatını kağıt, deri, kumaş ve doğal taş üzerine uyguluyorum. Geleneksel Türk el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için mümkün olduğunca çalışıyorum." diye konuştu.

Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni, 1 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.