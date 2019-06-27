Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarı ve geleneksel ahşap oyuncak ustası Ali Akbey, geleneksel oyuncakları yaşatmaya çalışıyor.
Ankara'da yaşayan ve 1. Ulusal El Sanatları Festivali için Kayseri'ye gelen 46 yaşındaki Ali Akbey, yaklaşık 20 yıldır ağaçlara şekil vererek oyuncak yapıyor.
Ali Akbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı işten zevk aldığını ve bir sanatçı olarak tarihi yaşattığını belirtti. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 1635 yılında Eyüp'te 100'e yakın oyuncakçı bulunduğunu söylediğini aktaran Akbey, kendisinin de Eyüp oyuncakçılığı geleneğini sürdürdüğünü söyledi.
Eyüp'te atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla bir oyuncak sektörünün geliştiğini anlatan Akbey, Sanayi Devrimi’yle Eyüp oyuncakçılığının sona erdiğini belirtti.
Unutulmaya yüz tutan oyuncakları tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalıştığını dile getiren Akbey, şöyle konuştu:
"Benim ağabeyim marangozdu. Çocukluktan beri ahşaba bir yakınlığımız var. Oyuncak yapmaya başladım ve biraz da araştırmalarım sonucunda farklı ağaçlar ve tekniklerle birçok oyuncağı yapabildim. Cambaz, şehzade oyuncağı, Hacivat-Karagöz, kaynana zırıltıları, topaç ve davul gibi oyuncaklar var. Birçok oyuncak var ama oyuncakta insanla gelişen bir şey. Yeni jenerasyona zeka oyuncakları yapmak gerekiyor. Milli kültürümüzden beslenerek tahta ile buluşturup oyuncaklar yapıyoruz. Bu oyuncakları gördükleri zaman çocuklar ilgi duyuyor ve oynamaya başlıyor."
Akbey, ahşabın doğasında güzel olduğunu ve ona şekil vererek oyuncak yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Çocukların en çok cambaz, topaç ve Hacivat ile Karagözü sevdiğini anlatan Akbey, fiyatların 5 ila 60 lira arasında değiştiğini kaydetti.
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