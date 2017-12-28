Geleneksel Türk gelinlikleri beğeni topladı

Eskişehir’de ’Anadolu Gelinlerimiz’ temalı defilede geleneksel Türk gelinlikleri büyük ilgi gördü. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM)’de gerçekleştirilen gösteriye Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Ayşe Özkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan ve çok sayıda davetli misafir katıldı. Türk kadınının yüce duygularını, sevdasını, ince zevkini, sabrını, gelenek ve göreneklerimizin zenginliğini örf ve adetlerin sanatsal bir gösteri halinde sunulduğu gala gösterisi için, Enstitü Tasarım ve Üretim atölyelerinde 34 adet geleneksel Türk gelinlikleri tasarım şefi Yüksel Değirmenci tarafından hazırlandı.