Gelin kına gecesini hastanede geçirdi

Olay 23.00 sularında Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Özlem ve Tayfun Akkuş çifti kına geceleri için Derince’de bulunan bir düğün salonunu seçtiler. Salona gelin ve damadı bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen yaklaşık 400 akrabası da geldi. Kına eğlencesi devam ettiği esnada salondaki misafirler birden fenalaşıp, kusmaya başladı. Durumu gören diğer misafirler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede düğün salonuna gelen sağlık ekipleri fenalaşan misafirleri hastanelere kaldırdı. Rahatsızlanan misafir sayısının giderek artması üzerine olay yerine takviye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar tarafından rahatsızlanan misafirler Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Seka Devlet ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda fenalaşan misafirlerin doğal gaz hattından sızan gazdan etkilendiği belirlendi. Gazdan etkilenen 18 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Düğünde bulunan davetlilerden Emrah Bayrak, “Salona girdiğimizde içeride bir gaz kaçağı vardı. Ondan sonra millet nefes alamaz hale geldi. Dışarı çıkmaya başladı. Dışarı çıktığında her birisi baygınlık geçiyordu. Sonra biz ambulans çağırdık. Ambulans oradakiler müdahale etti. Daha sonra oradan kız evine gidildi. Orada da aynı vakalar meydana gelince hastanelere gelmeye başladık” dedi.

Damadın babası Cafer Akkuş ise ,”Ben de etkilendim. Ben de nefes alamaz duruma geldim. Ondan sonra hepimiz beraber dışarı çıktık. Dışarı da bayılanlar falan olunca hemen ambulans çağırdık. Herkesin nereye gittiği belli değil. Herkes dağıldı. Benim eşim de şu an rahatsız ve tedavi altında. Gelinimiz de şuan hastanede yatıyor” ifadelerini kullandı.

Damat Tayfun Akkuş ise en mutlu günlerinde böyle tatsız bir olay yaşadıklarını belirterek, “Bu güzel günümüzde eğlenmek varken bir anda gerginlik oluştu. İlk önce tuvaletten kaynaklanan bir şey dediler. Havalandırma yolu ile salonun içine yayıldığı için herkese etki yaptı. Ondan dolayı böyle tatsız bir olay oldu. En mutlu günümüzde ben böyle bir şey olmasını istemiyordum. Hiç olmayacak bir şey oldu. Eşiminde sağlık durumu şu an kötü. Kan falan verdik. Şu an midesi bulanıyor zaten” diye konuştu.

Öte yandan hastanede tedavileri süren gazdan etkilenen vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.