Genç çiftçiler Konya'da buluştu
KONYA (AA) – İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki genç çiftçiler, Gençlik ve Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Konya'da buluştu.
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Geliştirme Genel Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıya, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nden genç çiftçiler katıldı.
Proje koordinatörü Ahmet Katıksız, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınma hikayesine katkı sunacak, kırsal kalkınmada etkin rol alacak gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Ülkenin gençliğine inandıklarını belirten Katıksız, gençliğin üretimin bir parçası olması için kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğine işaret etti.
Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Katıksız, "Ama asıl mesele şu ki, gençliğin dinamizmi ve heyecanını ülkemizin kalkınma sürecinde kullanamıyoruz. Biz, gençliği değişim ve dönüşümün öncü rolünü üstlenen aktif bireyler olarak görüyoruz. Bugün Türkiye gelişmede hızlanacak, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle daha etkin rekabet edecekse bunu sağlayacak olan bizim gençliğimiz. Gençliğin kazanmasını istediğimiz iki kültür var. Birincisi üretim, ikincisi kendisi ve kendi ülkesindeki insanlarla değil, dünya gençleriyle rekabet etmesi. Bizim gençlerimize bu iki özelliği temelden itibaren aşılamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Projenin gençliğin üretim sürecine dahil edilmesinde etkin rol oynayacağını vurgulayan Katıksız, şunları kaydetti:
"Bugün kırsaldan, kentsel alandan, farklı ekonomik statülerden, farklı siyasi görüşlerden, farklı şehirlerden kadın erkek ayırt etmeksizin gençlerle bir aradayız ve bu gençler 2 bin 39 başvuru arasından seçildi. Bu gençlerin hayalleri, ortaya koydukları eğer dikkate alınırsa işte o vakit Türkiye olarak yol kat ederiz. Bizim yol kat etmemiz için ihtiyaç duyduğumuz gençliğe konuşmak değil, gençliği dinlemek. Gençlik kendisine konuşan değil, kendisini dinleyen, düşüncelerini önemseyen ve kendi bakış açısıyla çözümler üreten bir arayış içerisinde. Biz bu arayışa karşılık bulma yolunda bir yaklaşımla projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Gençliği kırsala, üretime ve verimli arazilerin üretime kazandırılması sürecine yönlendirmeliyiz. Bunun için de gençliğin arzuladığı kırsal yaşam standardını oluşturmalıyız. Gençliğin çok özel ve güzel düşünceleri var, inşallah bunları zirve sonrası kamuoyuyla paylaşacağız."
Katıksız, 4-6 Ekim'de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gençlerini Şanlıurfa'da buluşturacaklarını, 20-24 Kasım'da da Konya'da Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi düzenleyeceklerini bildirdi.
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