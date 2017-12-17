Genç kasabın katil zanlısı tutuklandı

Olay, gece saatlerinde Şeker Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre kasaplık yapan Onur Fuçucu’ya (25) cadde üzerinde ilerlediği sırada aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen M.S.A. (22) tarafından 8 el ateş açıldı. Kurşunlardan 5’i Fuçucu’nun kafasına, 3’ü ise vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı M.S.A.’yı Emirler Mahallesi’nde bir adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını ve kendisinin olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.A, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Sarıoğlu – Ahmet Bilal Hamzaçebi

