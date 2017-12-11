Genç kıza tekme tokat dayak kamerada

İstanbul Bahçelievler’de aracını kimsenin görmeyeceği bir noktaya çeken bir kişi, yanında bulunan genç kızı güpegündüz tekme tokat darp etti. Olay, Çobançeşme Mahallesi’nde meydana geldi . Edinilen bilgiye göre, şahıs, arabasıyla tenhaya getirdiği kızı henüz bilinmeyen bir nedenle çevredekilere aldırış etmeden aracın içinde tekme tokat dövmeye başladı.