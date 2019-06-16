Gençlerbirliği başkanını seçiyor
ANKARA (AA) – Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kulüp olağan genel kurulu toplandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Murat Cavcav, tek aday olarak seçime girdi.
Murat Cavcav, kongrede yaptığı konuşmasına, başta merhum babası İlhan Cavcav olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak başladı.
Kongrede camiaya verdiği sözü tutan bir başkan olarak bulunmanın gururunu yaşadığını belirten Murat Cavcav, "Zorlu bir dönemden geçtik ve artık yeniden ait olduğumuz lige geri döndük." dedi.
Cavcav, şu an tüm kulüplerin finansal fair play ile ilgili sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ekonomik olarak babamın bıraktığı noktada değiliz. Bu sezon 1. Lig'de mücadele ettiğimiz için gelirlerimiz bu ligin düzeyinde mali tablomuza yansıdı. İnanın bu sezon hiçbir şey kolay olmadı. Stadımız yoktu, Ankara'nın göz bebeği camiamız, başka bir şehirde iç saha maçlarına çıktı. Deplasmanlara yeni deplasmanlar eklemek zorunda kaldı. Bu süreçte bizi asla yalnız bırakmayan taraftarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Nihayetinde bu zor zamanlardan sonra kupa, Eryaman Stadı'nda ellerimizde yükseldi. Tam bir yıl sonra, aynı gün lige geri döndük. Bu, büyük bir başarıdır. Bunun yalnızca camiamızın ve taraftarımızın kenetlenmesiyle olduğunu biliyorum. Birlik kelimesi adımızda var, 'Gençlerbirliği'. Yine birlik olarak bunu başaracağız. Maçları kaybetse bile ruhunu asla kaybetmeyecek, yenilgiyi kabullenmeyen bir takım kuracağız. Yeni dönemde yeni teknik direktörümüzle Gençlerbirliği armasına aşık, içimizden gelen gençlere, çocuklara daha çok önem vereceğiz. Ankara yine tüm takımların korkulu rüyası olacak. Ve inanıyorum ki hepimizin hayalindeki Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere birlikte taşıyacağız."
Öte yandan, konuşmalar sırasında delegeler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.
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