Gençlerbirliği'nde transfer
ANKARA (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene'de geçirdi.
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