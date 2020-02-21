Gençlerbirliği'nin sağ beki Erdem Özgenç, başkent derbisini değerlendirdi:
ANKARA (AA) – HALİL İBRAHİM AVŞAR – Gençlerbirliği'nin sağ beki Erdem Özgenç, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisini kazanmak istediklerini söyledi.
Kariyerinde daha önce başkentin Süper Lig'deki diğer temsilsici MKE Ankaragücü'nde de forma giyen Erdem, derbi öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Erdem, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda yendiklerini hatırlatarak, "Süper Lig'de düşmemeye oynayan, alt sıralardaki rakiplerle yaptığımız maçlar bizim için çok daha önemli. Alanyaspor karşısındaki galibiyet ise bizim için çok ekstra bir 3 puan oldu. İyi oynadık, iyi savunduk, beraber hareket ettik. Çok şükür 3 puanla döndük." dedi.
MKE Ankaragücü ile sezonun en önemli maçlarından birini oynayacaklarını belirten savunma oyuncusu, "Ankaragücü de çıkışta, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u, evinde Fenerbahçe'yi yendiler. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur. İnşallah bizim galip geldiğimiz bir maç olur. Bizim maçtan sonra Ankaragücü'ne başarılar dileyeceğim. Eski takımım, orada da çok büyük savaşlar, emekler verdik." değerlendirmesinde bulundu.
"Süper Lig'de üstesinden gelemeyeceğimiz maç yok." diyen Erdem, şöyle devam etti:
"Diğer takımlara göre genel anlamda puan olarak çok avantajlıyız. Şimdi fikstürümüz kendi rakiplerimize dönecek. O açıdan da biraz şanslıyız. İnşallah bu süre zarfında Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmeye çabalayacağız. Hamza hoca geldikten sonra takım ivme kazandı. Futbolcularda çok fazla Gençlerbirliği Kulübünü sahiplenme duygusu oldu. Hoca bize bunu güzel aşıladı. Hem futbol hem de ailevi ortam olarak iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Tabii ki bu ivmeyi, güzel gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz."
Erdem, Aytemiz Alanyaspor maçında Gençlerbirliği'nin galibiyet golünü atan Rumen forvet Bogdan Stancu'nun sakatlığını atlatarak sahalara dönmesinden dolayı mutlu olduklarına değinerek, "Stancu, Sio bizim için önemli oyuncular. Herkes bizim için önemli oyuncu ama formda bir Stancu, Sio, takıma çok fazla katkı yaptı. Ayite'nin sakatlığı var, onun dönmesini bekliyoruz. Takımda her şey yolunda. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Sio, Stancu, Sessegnon, Nadir… Ön tarafta oynayan oyuncularımızın her zaman katkılarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
– "Mustafa hoca bir türlü şans vermedi"
Sezon başında teknik direktör Mustafa Kaplan görevdeyken fazla forma şansı bulamayan Erdem, şunları kaydetti:
"Kampa gittimizde, iyi bir antrenman yoğunluğundan sonra sezona iyi başladığımı düşünüyorum ama Mustafa hoca bir türlü şans vermedi. Futbolcu profesyonel olacak, zamanın gelmesini bekleyecek. Biz de zamanın gelmesini bekledik. Çok şükür forma şansı bize geldiği zaman değerlendirmeyi bildik. İnşallah böyle devam eder. Açıkçası kendi performansımdan memnunum. İnşallah böyle devam ederim."
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Gençlerbirliği'nin sağ beki Erdem Özgenç, başkent derbisini değerlendirdi:
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