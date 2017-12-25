Geri dönüşüm için evinin balkonunda çöp biriktiriyor

Emine Erdoğan’ın “Sıfır atık projesi” çağrısından etkilenen Sivaslı ev hanımı, üç çocuk annesi Emel Karagöz Uzun (44), projeye destek vermek üzere topladığı kağıt ve plastik çöpleri biriktirecek yer bulamayınca evinin balkonunu kullandı.

Uzun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Sıfır atık projesi” çağrısına uyarak atık biriktirmeye başladığını söyledi. Uzun, “Buradaki tek amacım, üç çocuk annesi olarak topluma vermem gereken bir sorumluluk mesajı veya toplumsal duyarlılık bilincini arttırmaktır. Bu proje çalışmam çocuklarım içinde örnek oldu. Çünkü onlar dahi ellerinde bulunan kağıtları hangi poşete koyacaklarını bana soruyorlar. Tabi ki önemli olan bunları toplamak değil, toplanan bunları geri dönüşüme sağlamaktır. Bunun tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum” dedi.

Yapılan ayrıştırma işinin zor olmadığını söyleyen Uzun, “Bu benim için zevkle yaptığım bir iş. Çünkü öncelikle içinde bulunan kağıtları ayrı poşete, metalleri ayrı yere, sıvı yağları kutuya koyarak güzel bir ayrışım yapıyorum. İnanıyorum ki bu yapılan ayrıştırmanın ilgili yerlere teslim edilmesiyle biz halka dönüşü daha güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

Nevzat Yücel

