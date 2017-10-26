Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“PANAGRO TESİSLERİ TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL”
Bazı temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Konya Şeker’in Meram Kampüsündeki Panagro Et ve Süt Entegre Tesisini gezdi. Üretim kapasitesi ve sektöre kazandırılan yenilikler hakkında yetkililerden bilgi alan Fakıbaba, Konya Şeker’in, Türkiye’deki diğer işletmelere örnek gösterilebileceğini, Torku’nun Avrupa ve Amerika şartlarında mükemmelliği yakalamış bir marka olduğunu vurguladı. Bazı temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Konya Şeker’in Meram Kampüsündeki Panagro Et ve Süt Entegre Tesisini gezdi. Üretim kapasitesi ve sektöre kazandırılan yenilikler hakkında yetkililerden bilgi alan Fakıbaba, Konya Şeker’in, Türkiye’deki diğer işletmelere örnek gösterilebileceğini, Torku’nun Avrupa ve Amerika şartlarında mükemmelliği yakalamış bir marka olduğunu vurguladı. BAKAN FAKIBABA, PANAGRO’YU GEZDİ Çeşitli temaslarda bulunmak üzere çarşamba günü Konya’ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziyaretinin önemli bir bölümünü Konya Şeker’e ayırdı. Fakıbaba, Panagro Et ve Süt Entegre Tesisinde üretilen ürünler, üretim kapasitesi, kullanılan teknoloji, tarım ve hayvancılığa yönelik yatırımlar, sektöre kazandırılan yenilikler gibi konular hakkında yetkililerden bilgi aldı. KONYA ŞEKER, ÖRNEK BİR KURULUŞ AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un, ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi vizyonuyla kurulan, günlük çiğ süt ve besi işleme kapasitesi ile bölgenin en büyük tesisinin bir çiftçi kuruluşuna ait olmasının önemli olduğuna işaret. Bakan Fakıbaba, tesislerin etkileyici olduğunu ifade etti. Ahmet Eşref Fakıbaba, Panagro Et ve Süt Entegre Tesislerinde yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “Panagro Tesisleri tek kelimeyle mükemmel. Gerçekten tebrik ediyorum. Hakikaten Torku Avrupa ve Amerika şartlarında mükemmel, hijyenik üretim yapan ve bu bölgenin en önemli bir kuruluşu. Ben emeği geçen bütün arkadaşları özellikle kutluyorum. Hem bölge için hem ülke için gerçekten müthiş bir kuruluş. Recep Bey, zaten bizim Komisyon Başkanımız, arkadaşımız, görüşüyoruz onunla. Ben Recep Bey ve arkadaşları, bütün üyeleri yürekten kutluyorum. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. Her şeyiyle müthiş bir kuruluş, tebrik ediyorum, her şeyi ile mükemmel” diye konuştu. KONYA ŞEKER, ÜLKEMİZ HAYVANCILIĞININ DA TEMİNATI Teknolojik üstünlüklere sahip donanımıyla hijyenik bir ortamda doğal ve sağlıklı üretim gerçekleştiren Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi, kurulan üretim zinciriyle bölge ve ülke hayvancılığının gelişiminde önemli bir rol oynamayı, katma değerli üretimle, üreticinin refahını daha da artırıyor. Günlük çiğ süt, büyükbaş ve küçükbaş işleme kapasitesiyle bölgenin en büyük tesisi olan Panagro süt üreticiliği ve besicilik yapan 50.000 aileye geçim imkânı sağlıyor. Konya Şeker ayrıca oluşturduğu Taşağıl Besi Çiftliği, Aslım Damızlık Angus Üretim Çiftliği, Şekersüt Süt Üretim Çiftliği, Danabank Süt Üretim Çiftliği, Göçü Besi Çiftliği ve Embriyo Üretim Merkezi ile de ülkemiz hayvancılığının teminatı durumunda. Ziyaretin sonunda Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’ya çini tabak takdim etti. Ersöz, “Sayın Bakanım bu yoğun programınızda bizlere de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Kurumumuza yaptığınız ziyaret on binlerce üretici ortağımız için moral olmuştur, sıcak ilginiz çalışma azmimizi ve heyecanımızı daha da artıracaktır” dedi.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“PANAGRO TESİSLERİ TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL”
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