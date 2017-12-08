Gıda, Tarım ve Hayvcanlık Fakıbaba: “YILDA YAKLAŞIK 750 BİN BUZAĞI ÖLÜYOR”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, “Türkiye’de yılda yaklaşık 750 bin buzağı ölüyor. Ölümler yüzde 15’ten yüzde 5’e düşmesi durumunda 500 bin buzağıdan kar edilecek.” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’de yılda yaklaşık 750 bin buzağının öldüğünü belirterek, “Ölümler yüzde 15’ten yüzde 5’e düşmesi durumunda 500 bin buzağıdan kar edilecek. Bunu öncelikle yüzde 5’e, daha sonra daha aza indirmek bizim görevimiz. Biz bunu başarırız.” dedi.
Bakan Fakıbaba, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da bir otelde düzenlenen, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı 2017 Değerlendirme toplantısında, kendisine zaman zaman “Hayvanların dükkanlarda satılması doğru mu?” şeklinde sorular yöneltildiğini belirtti.
Yaratılanı yaratandan dolayı seven bir mantalitenin üyeleri olarak bunu doğru bulmadıklarını aktaran Fakıbaba, “Vallahi doğru değil. Yani bir köle gibi hayvan al sat, bunlar doğru bir olay değil. Ama bunları kapattığımız zaman da merdiven altında neler olacak, o da doğru değil.” diye konuştu.
Yerel yönetimlerin bu konuda neler yapabileceği konusunda oturup konuşmak, yerel yönetimlerin çiftlikler kurup hayvanları gönüllü ailelere vermeleri konularının tartışılması gerektiğini aktaran Fakıbaba, hayvan hastalıkları ve buzağı ölümleri konusunda yapılan çalışmaları bakan olarak bizzat takip edeceğini bildirdi.
“Şunu söylüyorum bir hekim olarak, bir hamile annenin bakımı neyse düvenin bakımı da odur. Bir buzağının bakımı neyse yeni doğan bir çocuğun bakımı da odur.” diyen Fakıbaba, anne ve bebek ölüm oranları nasıl takipteyse, gebe düve ve buzağının takibinin de öyle takip edilmesini istedi.
“Et ithalatını en kısa sürede sonlandıracağız”
Türkiye’de hayvancılığın problemlerini aşmak için alacak tedbirlerin yüksek önem düzeyinde vurgulanması gerektiğini belirten Fakıbaba, şöyle konuştu:
“Ülkemizde buzağı ölüm oranları ortalama yüzde 15 civarındadır. Bunu öncelikle yüzde 5’e, daha sonra daha aza indirmek bizim görevimiz. Biz bunu başarırız. Vatandaş diyor ki ‘et ithalatı ne zaman duracak?’ Bu ölümleri durduğumuz zaman duracak. 2018’i hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölüm oranlarını düşürme yılı olarak ilan ediyorum. Etkili hayvan çalışmaları yaparak buzağı ölümlerini sonlandırmak için çalışacağız. Sonlanır mı, sonlanmaz ama yüzde 5’e düşürür müyüz, düşürürüz.”
Bakan Fakıbaba, Türkiye’de yılda yaklaşık 750 bin buzağının öldüğünü, yüzde 15’ten yüzde 5’e düşmesi durumunda 500 bin buzağıdan kar edileceğini bildirdi. Fakıbaba, “Biz bu 500 bin yavruyu kurtarabiliriz. O diyor ‘bizden et alın’, bu diyor ‘bizden et alın.’ Koca ülkeye yakışmıyor. Biz eğer 750 bin buzağı ölümünden 500 binini kurtaramıyorsak yazıklar olsun bize. 80 milyonun vebali var. Et ithalatını en kısa sürede sonlandıracağız. ‘Nasıl olacak?’ diye soruyorlar. Anne, bebek ölüm oranları nasıl düştüyse, buzağı ölüm oranları da düşecek.” ifadesini kullandı.
İl il gidip sorunları yerinde göreceğini ve tek tek ilgileneceğini vurgulayan Fakıbaba, buna da Ardahan’dan başlayacağını dile getirdi.
Hep beraber çok çalışacaklarını aktaran Fakıbaba, hayvan hareketlerinin takip edilmesi için önce hayvan sayısının bilinmesi gerektiğini, bu nedenle 31 Aralık’a kadar bütün hayvan sayılarının çıkarılacağını kaydetti.
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Gıda, Tarım ve Hayvcanlık Fakıbaba: “YILDA YAKLAŞIK 750 BİN BUZAĞI ÖLÜYOR”
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