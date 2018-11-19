GittiGidiyor, Erzurum'da “Geleceğim E-Ticaret” ofisi açtı

İSTANBUL (AA) – GittiGidiyor, KOBİ'lerin e-ticaret ekosistemiyle buluşmalarını sağlamak ve e-ihracata yönelmelerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği projenin son ofisinin açılışını Erzurum'da gerçekleştirdi.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, şirket, KOBİ'lerin e-ticarete dahil olarak işlerini büyütmelerini sağlamanın yanı sıra e-ihracata yönelmelerini de hızlandırma amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında yedinci ve son ofisi Erzurum'da açtı.

KOBİ'lerin yeni nesil ticarete entegre olup işlerini büyütmesiyle Türkiye ekonomisine de katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında daha önce İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Antalya ve Samsun'da "Geleceğim E-Ticaret" ofisleri açan şirket, Erzurum açılışıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde KOBİ'lerin e-ticaret eğitimi alabileceği ofisler kurma hedefine ulaşmış oldu.

Bu yıl Süper Lig'e çıkarak başarısını perçinleyen Erzurumspor'un lisanslı ürünlerini satan Erzurumspor Store da Geleceğim E-Ticaret kapsamında e-ticarete adım attı. Bu sayede, daha önce fiziki mağazalar dışında sadece sosyal medya kanallarında yer bulan Erzurumspor ürünleri ilk kez e-ticaretle buluşup GittiGidiyor üzerinden tüm Türkiye'ye satılmaya başladı.



GittiGidiyor, "Geleceğim E-Ticaret" ofislerinde KOBİ'lere ve mevcut satıcılarına sürekli eğitim programları sunmanın yanı sıra bilgisayar karşısında uygulamalı atölye çalışmalarıyla sisteme entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran, mentorluk dahil, çeşitli destek programları uyguluyor.

Geçen yılın sonunda proje kapsamında 584 KOBİ'yi e-ticaretle buluşturan şirket, Ekim 2018 itibarıyla bu sayıyı 2 bin 600'e yükseltti.

– "Kısa zamanda ciddi yol aldık"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, KOBİ'lerin e-ticarete adım atmakla ilgili tereddütlerini ortadan kaldırmayı ve uygulamalı eğitimlerle hem e-ticarete girmek isteyen firmaların hem de mevcut satıcıların işini kolaylaştırmayı amaçladıkları projede kısa zamanda ciddi bir yol kat ettiklerini kaydetti.

Kantarcı, "Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediğimiz proje çerçevesinde satıcılarımızla onların bulundukları bölgelerde birebir iletişim kurarak onların eğitimlerimizden yararlanmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Son olarak Erzurum'da açtıkları Geleceğim E-Ticaret ofisim ile Türkiye'nin tüm bölgelerindeki KOBİ'lere ulaşma hedeflerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Kantarcı, gelecek dönemde ofislerinin sayısını artırmaya ve daha fazla KOBİ'yi e-ticaretle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.