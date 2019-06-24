Göç ve Uluslararası Koruma Projesi

ANKARA (AA) – İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün itibarıyla 333 bin civarında Suriyeli, istikrar sağlanan bölgelere geri dönmüş durumda." dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ortak finansmanıyla, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülecek "Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi" açılış toplantısı, bir otelde yapıldı.

Çataklı, projenin açılış toplantısında yaptığı konuşmada, göçün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kaderi olduğunu belirterek, tarihten bugüne dünyanın her yerinden savaş, zulüm ve birçok sebeple milyonlarca insanın Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Suriye'den 2011'den bu yana gelen, geçici koruma altında 3 milyon 613 bin insan olduğunu ifade eden Çataklı, ikamet türleri, uluslararası koruma altında olanlarla bu rakamın 4,5 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti.

Çataklı, "Türkiye, Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası çabaların yanında, doğrudan sahaya müdahil olup Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirdi. Yeni dalgalar ortaya çıkmasın, insanlar orada kalabilsinler, ülkemize sığınmış olan milyonlarca insan istikrar sağlanınca dönebilsinler diye. Bugün itibarıyla 333 bin civarında Suriyeli, istikrar sağlanan bölgelere geri dönmüş durumda." bilgisini paylaştı.

Suriye'den 2011'de gelen ve o yıl Türkiye'de doğum yapan kadınların çocuklarının, bugün 8 yaşında ve okul çağında olduklarına işaret eden Çataklı, "Uyum konusunu iki taraflı düşünmek lazım. Bir taraftan ülkemize gelenlerin uyum sağlaması konusu var. Diğer taraftan da toplumumuzun, insanlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesinde fayda var. Bu iki konu çok önemli." diye konuştu.

Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının, Suriyelilerin Türkiye'ye uyumu noktasında yoğun gayretlerinin olduğunu, uyum konusunda diğer kurumların, STK'lerin ve uluslararası kuruluşların da destek vermesi gerektiğini söyledi.

– "AB-Türkiye, yakın iş birliğiyle çalışmaya devam edecektir"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkan Vekili Angel Gutierrez Hidalgo De Quintana da sürdürülebilir göç yönetimi ve insan haklarına dayalı koruma sağlamak adına çalışmalar yapmaları gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu hususta gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

Türkiye'de geçici koruma altına alınan 3,6 milyon mülteci olduğuna işaret eden De Quintana, AB olarak Türkiye'ye bu süreçte destek olmak istediklerinin altını çizdi.

De Quintana, Türkiye'nin göçmen ve mülteciler için sadece transit değil, bir hedef ülke haline geldiğini söyleyerek, Türkiye ile iş birliğini geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

AB'nin şu ana kadar Türkiye'deki 85 proje kapsamında toplam 3,5 milyar avro destek sağladığını bildiren De Quintana, "AB, yakın bir iş birliği içinde Türkiye ile çalışmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

De Quintana, Türkiye'nin, Suriye'den gelenlerin yanı sıra diğer ülkelerden gelen göçmenlere de kapılarını açtığına dikkati çekerek, "Böyle bir durum karşısında hiçbir ülke, özellikle de bir AB üyesi ülke, bunu karşılıksız yapmazdı." ifadesini kullandı.

– "Projenin faydalı olacağına inanıyoruz"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da Türkiye'nin 2011'den bu yana tarihinde hiç maruz kalmadığı yoğun bir göçle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Ayaz, Suriyelilerin Türkiye'de bulundukları sürede uyum içinde yaşamaları, kurallara ve kaidelere uymaları, göç ve uluslararası koruma hakkında bilgilendirilmelerinin önemli olduğuna dikkati çekti.

"Projenin ilgili kamu kurum ve kuruluşların, paydaşlarımızın farkındalığının artırılması, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak gerginliklerin azaltılması konusunda bizlere faydalı olacağına inanıyoruz." diyen Ayaz, projenin 24 ay süreceğini ve göç konusunda farkındalığın artırılmasında önemli bir boşluğu dolduracağını dile getirdi.