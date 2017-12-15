Gökçeada’da ÇED talebinde bulunan şirket talebini geri çekti
Türkiye’nin en büyük adası olmasının yanı sıra, tatlı su kaynakları dünya üzerinde kendisine yetebilen 4 adadan biri olma özelliğini taşıyan Gökçeada, 2011 yılında almış olduğu Cittaslow (sakin şehir) unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası seçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğünün, Gökçeada ilçesi Yuvacık mevkiinde, Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan altın ve gümüş madeni arama projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladığını kamuoyuna duyurmasının ardından Gökçeadalılar başta olmak üzere çevreciler tarafından büyük tepki toplamıştı. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gökçeada’da altın ve gümüş madeni arama çalışmaları için ÇED talebinde bulunan Merih Madencilik San ve Tic. A.Ş. tarafından talebin geri çekildiği duyuruldu.
Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale ili, Gökçeada ilçesi, Yuvacık Köyü mevkiinde (H15c4-H15c1 paftalarında) ve Merih Madencilik San ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ‘AR:201201447 Altın Ve Gümüş Maden Arama ‘ Projesi ile ilgili olarak, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği (a) Ek-2 listesinde yer alan projeler, Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-2) Listesi Madde 55- Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama projeleri, (sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, jeofizik vb. yöntemle yapılan aramalar hariç) kapsamında hazırlanan proje tanıtım dosyası 07.11.2017 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne e-ÇED sistemi üzerinden başvuru yapılmıştır. Merih Madencilik San ve Tic. A.Ş.’nce 14.12.2017 tarihinde e-ÇED sistemi üzerinden proje iptal talebinde bulunulmuş olup, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce aynı tarihte iptal talebi uygun bulunmuş ve ÇED süreci iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14/12/2017 ifadelerine yer verildi.
Vural Bozok
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