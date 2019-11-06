Göksu'nun Toroslardaki gerdanlığı: Salavat ve Cırlavık köprüleri
KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Karaman'da 14. yüzyılda yapılan ve yaklaşık 50 sene öncesine kadar kullanılan Salavat ve Cırlavık köprüleri, zamana meydan okuyor.
Pamukdere Kanyonu'ndan geçen Göksu Nehri'nin üzerine inşa edilen Salavat ve Cırlavık köprüleri, Karamanoğlu Beyliği döneminde 14. yüzyılda inşa edildi.
Kanyonun iki yakasını bir araya getiren, kervanların ve yaylacıların geçiş yolunda bulunduğu için 50 yıl öncesine kadar kullanılan tek kemerli tarihi köprüler, zaman içerisinde bakımsızlık ve çeşitli doğa olayları nedeniyle tahrip oldu.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kentteki ekoturizmin canlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında yeniden ayağa kaldırılacak olan köprüler, özellikle doğayla baş başa kalmak isteyenler için alternatif yürüyüş rotasına dönüşecek.
Karaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Burhan Yemiş, 14. yüzyılda Karamanoğlu Beyliği zamanında yapılan köprülerde kitabe bulunmadığı için kim tarafından yaptırıldığının bilinmediğini söyledi.
Köprülerin bölgenin coğrafi yapısına uygun inşa edildiğini anlatan Yemiş, şunları kaydetti:
"Köprüler kesme taştan yapılmış ve ayaklar nehrin iki tarafındaki kayaların üzerine oturtulmuş. Her iki köprü de tek kemerden oluşuyor. Salavat Köprüsü Göksu Nehri üzerine, Cırlavık Köprüsü de Cırlavık Deresi'nin üzerine kurulmuş. Cırlavık Deresi 500 metre sonra Göksu'ya kavuşuyor. Biraz daha aşağıya tek bir köprü yapılsa Cırlavık Köprüsü'ne ihtiyaç kalmayabilirdi. Fakat bu zamanda nehrin debisinden, bıraktığı izlerden yapılacak köprünün zaman zaman su altında kalabilme tehlikesi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden iki köprü yapılmış. Köprülerin uçlarında tarihi taş döşeme yollar hala mevcut."
Ekoturizmin geliştirilmesi projesi kapsamında köprülerin bulunduğu bölgede bir güzergah belirlenerek yürüyüş yolu yapılacağını kaydeden Yemiş, "Proje bittiğinde ziyaretçilerimiz burada doğayla baş başa, doğaya zarar vermeden yürüşüşlerini yapıp, fotoğraf çekebilecek." dedi.
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