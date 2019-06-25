Göl ve akarsularda boğulma uyarısı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, yaz aylarının yaşanması nedeniyle göl, gölet ve akarsulardaki boğulmalara karşı uyarıda bulundu.
Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazalarından sonra ölüme yol açan en önemli tehditlerden birinin boğulma vakaları olduğunu belirtti.
Sulama kanalları, barajlar, ırmaklar, göl ve göletlerin serinlemek için uygun yerler olmadığını vurgulayan Alpaslan, insanların bu alanlarda sık sık boğulma olaylarıyla karşılaştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Zeminleri genellikle bataklık olduğu yerlerde suya girilmemesi gereklidir. Bataklıklar dibe doğru çekerek, boğulmalara zemin hazırladığı unutulmamalıdır. Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybederek boğulma kaçınılmaz hale gelir, bu nedenle panik yapılmaması gereklidir. Özellikle yüzme bilmeyenlerin, derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemeleri de gereklidir. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için daha duyarlı davranılmalıdır. Vatandaşlar piknik yapmak, eğlenmek veya dinlenmek için gittikleri yerlerde güvenlik şamandıralarıyla çevrilmemiş, cankurtaran bulunmayan yerlere suya girmemelidirler. Güvenli olup olmadığı bilinmeyen, çay, ırmak, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde de dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımız bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeli, özellikle çocukların bu konuda uyarılmaları da büyük önem arz ediyor."
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