“Gölbaşı Kent Çiftliği” projesi tanıtıldı
ANKARA (AA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Gölbaşı Kent Çiftliği" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.
Karakaya, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçim sürecinde millete verilmiş sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.
Bugün bu sözlerin yerine getirildiğini gördüklerini belirten Karakaya, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kent Çiftliği Projesi'nin Gölbaşı'na kimlik kazandırma ve ilçeyi hem taşra hem metropol olarak konumlandırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Karakaya, şöyle devam etti:
"Köy, üretimin olduğu yerdi. Köy doğrudan bize üretimi çağrıştırıyordu. Mahalle ise sanayide çalışanların ikamet ettikleri ve daha çok tüketilen yerlerdi. İşte bir yere kimliğini nasıl verirseniz gelişimi de ona göre olur. Gölbaşı'nı nereye konumlandırmamız gerekiyordu. Bizim Gölbaşı'nı tam bir metropol olarak değil, taşrapol kimliği ile birleştirerek, bir kimlik ortaya koymamız gerekiyordu. Bu proje böyle bir düşünce ürünüdür. Yani rastgele yapılan bir proje değildir."
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise projenin "100. Yılın Model Kenti Gölbaşı" vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
Projenin ilçe turizmine katkı sağlamasını, alternatif rekreasyon alanları sunmasını, Gölbaşı'na yeni bir çehre kazandırmasını, yıl boyu aktif şekilde kullanılarak kültürel faaliyetlere katkı sağlamasını amaçladıklarını anlatan Şimşek, "Tarımsal üretimi Ankara halkı ile buluşturmasını, sosyal, ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama dahil olmasına katkı sağlamasını, çocuklarımızın eğlence, dinlence ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan bir alan sunmasını, genç arkadaşlar için toplumsal bütünleşme, sosyalleşme ve ekonomide yer alma fırsatı sunulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
-
“Gölbaşı Kent Çiftliği” projesi tanıtıldı
-
Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya, takımının oyunundan memnun
-
İncirlik Hava Üssü ve Ankara'daki işten çıkarma kararı, İzmir'de protesto edildi
-
“Gelecek 100 Yılın Habercileri” projesi öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkartacak
-
Başarılı judocudan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
-
Beypazarı'nda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.