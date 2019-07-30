Gölbaşı'nda ATO temsilciliği açıldı
ANKARA(AA) – Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Temsilciliği açıldı.
Törene, Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.
ATO Başkanı Gürsel Baran, son yıllarda hiç olmadığı kadar oturmuş bir düzen ve anlaşabilen bir yapının bir araya geldiğini, bunun Ankara için çok önemli bir şans olduğunu belirttti.
Valilik, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerin Ankara'nın gelişmesi adına yüreklerini ortaya koyduğunu dile getiren Baran, "Ankara gerçekten üzeri örtülmüş bir hazine. Sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, organize sanayi bölgelerimiz ile bir bütün olarak bu örtünün kaldırılması ile ilgili bir gayretimiz var." dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ATO temsilciliğinin açılması için 9 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Çok mücadele ettik. Sizlerin de katkıları ile 9 yıl sonra Gölbaşı'nda Ankara Ticaret Odasının Şubesini açtık. Gölbaşı, turizm, öğrenci kenti, tarım ve hayvancılık kenti ve en önemlisi Gölbaşı ticarete açık bir ilçedir. ATO temsilciliği Gölbaşı'nda ticaretle uğraşan vatandaşlarımıza hem zaman hem de maddi açıdan büyük bir katkı verecektir. Bin 400 ATO üyemiz var çevre ilçelerle birlikte Gölbaşı şubesi çok büyük bir hizmet verecektir." dedi.
Konuşmaların ardında Ankara Ticaret Odası (ATO) Gölbaşı Temsilciliğinin açılışı dualarla yapıldı.
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