Gölbaşı'nda “Sesimi Duyuramadım” oyunu sahnelendi
ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde sahnelenen "Sesimi Duyuramadım" adlı oyun ile kadına şiddette dikkat çekildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadına şiddet, taciz ve uyuşturucu bağımlılığını konu olan, sinema ve dizi yönetmeni Gülşen Açıkgöz’ün yazıp yönettiği "Sesimi Duyuramadım" adlı oyun, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu.
Oyunda doktor rolünü, bedensel engelli 26 yaşındaki Gökçe Naz Oğuzlar oynadı. Tiyatroseverler tarafından büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Gökçe Naz Oğuzlar, sahneye koltuk değnekleri ile çıkarak mutluluğunu izleyici ile paylaştı.
Kadına şiddetin ele alındığı oyunun sonunda oyuncuları tebrik eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, engellerine rağmen oyunun senaryo doktorluğunu yapan Gökçe Naz Oğuzlar’a tüm oyuncular adına çiçek takdim etti.
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Gölbaşı'nda “Sesimi Duyuramadım” oyunu sahnelendi
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