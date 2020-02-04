– Gölbaşı'nda yapılacak olan mezbahanın yeri belirlendi
ANKARA(AA) – Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak modern mezbaha için Oğulbey Mahallesi'nde belirlenen hazine arazisinde 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecek.
Gölbaşı'nı hayvancılık sektörünün merkezi haline getirecek ve yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan Mezbaha, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı'nın yapılacağı alan, 30 yıllığına Gölbaşı Belediyesine tahsis edilecek.
Kararın Gölbaşılı çiftçilere ve hayvancılara hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şunları kaydetti:
"Milli ekonomimizin temeli olan tarım ve hayvancılığa Gölbaşı Belediyesi olarak ayrı bir önem veriyoruz. Hayvancılık sektörünün olmazsa olmazlarından biri olan Mezbaha, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı projesi ile ilçemizdeki çok önemli bir sorun da ortadan kalkmış olacak. Avrupa standartlarını aratmayacak şekilde yapılacak olan tesis, Gölbaşı ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacak ve sadece ilçemize değil, çevre il ve ilçelere de hitap edecek."
-
Beypazarı'nda uyuşturucuyla mücadele toplantısı
-
Özel öğrenci Mücahit Bulur, Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikinci oldu
-
KAEÜ merkez kütüphanesini 133 bin kişi kullandı
-
– Gölbaşı'nda yapılacak olan mezbahanın yeri belirlendi
-
Kuzeyboru rakip tanımıyor
-
Sorgun Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.