Golbolda hedef Tokyo Paralimpik Oyunları madalyası
AKSARAY (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Golbol Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.
Milliler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa girdi.
Golbol Erkek Milli Takım Antrenörü Ferhat Esat Beyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Yoğun bir kamp ve antrenman sürecinden geçtiklerini anlatan Beyoğlu, "Önümüzde 8 aylık bir süre var. Bu süre zarfında belirli dönemlerde ölçümlerimiz olacak. Sporcularımızın değerleri ölçülüp, ona göre farklı yöntemlere gidilecek. Şu anda genel anatomik adaptasyon dönemindeyiz. Sporcularımızın ana kas grubuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra da temel becerileri geliştirmeye yönelik antrenman programını uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
Kamp süresince hazırlık turnuvalarına da katılacaklarını belirten Beyoğlu, sporcuların performansına göre antrenman programını belirleyeceklerini vurguladı.
Tokyo'ya 3 Temmuz'da gideceklerini dile getiren Beyoğlu, "Yaklaşık bir ay orada kampa gireceğiz. Yoğun tempomuz Japonya'da da devam edecek. Müsabakalara en iyi şekilde hazırlanıp, çok güzel maçlar çıkararak podyumda yer almayı hedefliyoruz." diye konuştu.
– Yılmaz: "Hedefimiz Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk"
Milli takım oyuncusu Oğuzhan Yılmaz, yaklaşık 3 yıldır ay-yıldızlı formayı giydiğini aktardı.
Takım olarak çok iyi bir noktada bulunduklarını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:
"Teknik ekibimizle birlikte muazzam bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çok şükür önemli bir sakatlığımız yok. Hedefimiz olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları doğrultusunda çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Yoruluyoruz ama hocalarımızın bilgileri sayesinde bir üst seviyeye doğru çıkıyoruz. Hedefimiz Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak. Takımdaki arkadaşlarımız zaten Türkiye'de birer marka. Bu takımla derece yapmak işten bile değil. Tüm takım sırt sırta verdik. Dayanışmamız üst seviyede."
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