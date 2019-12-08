Göle atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarıldı
KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bekçilerden kaçmak isteyen genç, göle atlayınca balıkçı teknesiyle kurtarıldı.
Beyşehir'de, göl kenarına gelen bekçiler, Eşrefoğlu Köprüsü altında madde bağımlısı olduğundan şüphe edilen gençleri fark etti. Adrese takviye polis ekibi isteyen bekçilerin yanlarına yaklaştığını fark eden gençlerden biri, kaçmak isterken köprüden göle atladı.
Genci gölden çıkması için ikna edemeyen ekipler, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına haber verdi ve ayrıca gencin boğulma ihtimalini göz önünde bulundurarak köprünün kenarındaki bir balıkçıdan yardım istedi. Balıkçı ile tekneye binen ekipler, genci kıyıya çıkarmayı başardı.
Gencin hipotermi geçirmesi tehlikesine karşı adrese ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adının O.Ç. olduğu belirlenen 22 yaşındaki gencin daha önce cezaevine girdiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer kişileri de yakalamak için çalışma başlattı.
O.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-
Göle atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarıldı
-
Süper Lig'in ilk kadın başkanına sosyal medyadan tebrik yağdı
-
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
-
Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül
-
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Nevşehir'de şehit ailesini ziyaret etti
-
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.