Gönüllerini yansıttıkları ürünlerle sergi açtılar

Somet Zihinsel Gelişim Derneği’ne bağlı bir rehabilitasyon merkezi öğrencileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat Merkezi’nde sergi açtı. Bir yıl boyunca kendi gelişimlerine de katkı sağlayan ürünler yapan öğrenciler hayallerinde ki resimler, bileklik, kolye gibi ürünleri sergilemeye başladı. Gelen vatandaşlar öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için ürünleri satın alabiliyor. Sergiye ilgi gösteren vatandaşlar öğrencilerle konuşarak yaptıkları ürünler hakkında hem bilgi alıyor hemde iletişim kurarak çalışmalarının değerli olduğunu gösteriyor. Öğrenciler ise 1 yıl boyunca yaptıkları ürünlerin sergide sergilenmesi dolayısıyla gün boyu gelenleri Güleryüzleri ile karşılıyor.

Sergi hakkında konuşan SOMET Zihinsel Gelişim Derneği Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Somet’in zihinsel engelli çocuklara hizmet eden ve toplum tabanlı rehabilitasyonu kendini düstur edinmiş bir dernek olduğunu söyledi. Derneğin katkısıyla açılan bir rehabilitasyon merkezinde 87 öğrencinin eğitim aldığını anlatan Metintaş, “ Bunların bir kısmı ağır öğrenci ama bir kısmı da topluma kazandırılabilir öğrencidir. Topluma kazandırılabilir öğrencilerle beraber bir resim sergisi, el işi sergisi açıldı. Bir müzik korosu vardır. Derneğin amacı doğrultusunda toplumsal rehabilitasyon çerçevesinde eğitimin ötesinde toplumun içerisinde yer bulabilecek işler için çocuklar eğitim almaktadır” dedi.

“Çocukları topluma hazırlıyoruz”

Rehabilitasyon Müdürü Büşra Bayraktar ise, sergi hakkında şunları söyledi:

“Çocuklar günde 2 saat değil 5-6 saat bizde kalıyorlar ve çocuğu topluma hazırlıyoruz. Asıl amacımız bu. 1 yılda hazırlandı sergi. Her yıl zaten sergimiz oluyor çeşitli yerlerde, sadece burada değil. 1 yılda hazırlıyorlar el işi ve resim öğretmenlerimiz ile birlikte. İlk etapta kara kalem çalıştılar daha sonra tuale geçtiler. Giderek yetenekleri ortaya çıkıyor aslında. Bizim de fark etmediğimiz cevherler de varmış içlerinde.”

Zihinsel engelli öğrenci Pembe Çınar, sergilerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Elimizden gelen her şeyi yaptık. Takıdır, boya işidir yani mutluyuz. Okulda biz hep bunları yapıyoruz. 1 haftadan beri yapıyoruz. Cuma günü de gösterimiz olacak. Sergimiz var devamında. Elimizden gelen her şeyi 1 haftadan beri yapıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer zihinsel engelli öğrenci Meltem Kara ise, düşüncelerini şu kelimelerle dile getirdi:

“Çok heyecanlıyım. Alsınlar diye bekliyorum. Çok mutlu olacağım. Gösteride çok mutlu olacağım. Ben çiçek ve kalp yaptım.Her gün resim yapıyorum. 5 gün geliyorum okula. 5 günde yapıyorum. Bileklik yapıyoruz. Kolye yapıyoruz. Taç yapıyoruz.”

