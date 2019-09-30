Gönüllü gençlerden Vali Akın'a ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Kırşehir'e gelen gençler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerin ziyaretinde konuşan Akın, bu tür projelerle gençlerin tarihi ve doğal güzellikleri daha yakından tanımalarına ve sosyalleşmelerine önemli katkılar yapıldığını belirtti.
Gençleri, Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında kültür ve tarih şehri olan Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Vali Akın, şöyle devam etti:
"Gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırmayı amaçlayan bu proje, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra farklı kültürlerin kaynaşmasına da vesile olmaktadır. İleride sizler iş sahibi olacak, sorumluluk alacaksınız. Bu projeler de sizleri bu yaşta olgunlaştıran ve hayata hazırlayan etkinliklerdir. Proje kapsamında hem hayatı hem insanları hem de birbirinizi tanıma fırsatı buluyorsunuz. Ahi Evran-ı Veli'nin, Cacabey'in, Yunus Emre'nin, Şeyh Edebali'nin, Aşık Paşa'nın, Neşet Ertaş'ın ve daha nice gönül ve tasavvuf erlerinin yaşadığı topraklar olan Kırşehir'de bulunmanız sizin için ayrı bir şanstır. Bu vesileyle, projenin sizlere önemli değerler katacağına inanıyorum."
Ziyarete eşlik eden Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin de proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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