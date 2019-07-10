Görme engelli öğrenciye diplomasını Kaymakam Kılınç verdi
KONYA (AA) – Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezince Açık Öğretim Lisesine kaydedilen Yalıhüyük Kaymakamlığı görme engelli yardımcı hizmetler personeli Hüdai Hüsamettin Yalın, 13 dönemde toplamda 205 kredi alarak lise diploması almaya hak kazandı.
Hüdai Hüsamettin Yalın’ın diplomasını İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç verdi.
Kaymakam Kılınç, "Ülkemizde ve diğer ülkelerde engellerin başarıya engel olamayacağını ispatlayan birçok insanımız mevcut. Peki, size soruyorum, biz neden bir Cemil Meriç, Eşref Armağan ya da bir Edison olmayalım? Hayallere engel yok. Bizler bunu başarabiliriz. İsteyen herkes başarabilir. Uzun lafın kısası göremeyene göz, duyamayana kulak, yürüyemeyene ayak olan Engelsiz Açıköğretim bu yolda yürümeye devam et. Engelli kardeşlerim senin sayende engellerini aşıp koşarak geliyor. Hayallerdeki engelleri kaldırdığın için sana minnettarız. Diyeceğim o ki engelli olmak hiçbir şeye engel değildir. Yeter ki ön yargılarımızı kıralım. Onları ne zaman görsek yardım eli uzatıp sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşalım. Onların hayatlarını zorlaştırmak yerine kolaylaştırıp onları topluma kazandıralım.
Her şeyden önce hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım. Ne onlar bilebilirdi engelli olacaklarını ne de biz bilebiliriz olmayacağımızı. Kısacası görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, yürüyemeyenlere ayak olun. Ama onlara engel olmayın." dedi.
Kaymakamlık makamında düzenlenen diploma törenine Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Pınar Buluz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Metli ve Müdür Yardımcısı Mehmet Gökçe de katıldı.
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