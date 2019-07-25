Görme engelliler için bisiklet turu

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da görme engelliler için "Gülen Gözler Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Çankırı Bisiklet Kulübü ile Çankırı Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli çocuk ve yetişkinler tandemlere (iki kişilik bisiklet) bindirilerek parkta tur atıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de bisikletin arkasına bindirdiği görme engelli çocukla tur attı.

Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelli vatandaşların mutlu olmasından kendilerinin de mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Engelli bir kardeşimizle bisiklete bindik. Bisiklet kulübünü çok önemsiyorum. Büyükşehirlerde kültür seviyesi yüksek insanlar bisikletleri çok kullanıyor. Biz de belediye olarak bu tür etkinlikleri artıracağız. Bisiklet yolu ağımızı da artıracağız." dedi.

Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya da eğlenceli bir etkinlik organize edildiğini belirtti.

Bisikleti ulaşım aracı değil hayat tarzı olarak benimsediklerini ifade eden Karakaya, "Böyle bir günde görme engelli arkadaşlarımızı mutlu ettiğimiz için bizler de mutluyuz. Katılım da çok oldu. 5 görme engelli arkadaşımıza bisikletlerle tur attırdık." diye konuştu.

Görme engelli Medine Çakır da bisiklete bindiği için çok mutlu olduğunu, "bisikletle dolaşırken doğayı seyrettiğini, kuş seslerini ve güneşi hissettiğini" dile getirdi.

Büşra Çakır ise etkinlikte çok eğlendiğini, kendileri için her yerin engelsiz olduğunun farkına vardığını ifade etti.