Görme kaybı yaşayan 5 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu

İki gözünden de ameliyat geçiren çocuğun görme kaybı ortadan kalktı.

Beyşehir ilçesinde yaşayan Yurdagülen ailesi tedavi sürecinin ardından evliliklerinin 15’inci yılında çocuk sahibi oldu. Evlat hasretini gideren aile, sağlık alanında yaptığı reformlarla tüp bebek tedavisini kolaylaştıran dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür için çocuklarına ‘Recep Tayyip’ ismini verdi. Ailenin adağı üzerine doğumundan sonra deve kurban edilen Recep Tayyip’in ilerleyen aylarda görme kaybı yaşadığı belirlendi. 5 yaşındaki çocuk Dünyagöz Hastanesi Konya şubesinde her iki gözünden de katarakt ameliyatı oldu.

Görme engelli baba Recep Yurdagülen, oğlundaki görme probleminin son 6 aydır hızla ilerlediğini söyledi. Baba Yurdagülen, “Kontrollerde Recep Tayyip’in doğuştan katarakt olduğunu öğrendik. Görme kaybının sol gözünde yüzde 30, sağ gözünde yüzde 40’a düştüğünü ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyatlar sonrası şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Prof. Dr. Ümit Kamış ve sağlık ekibine teşekkür ederim” dedi.

“Görme kaybı yaşamayacak”

Ameliyatı gerçekleştiren hastane başhekimi ve göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, çocuğun her iki gözünde de oluşan görme kaybının ortadan kalktığını söyledi. İlk ameliyatın sol gözünden geçen hafta gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Kamış, “Sol gözü ameliyatın birinci günü yüzde 80 civarında bir görmeye kavuştu şu anda yüzde 100’e erişti. Dün de sağ gözünün katarakt ameliyatını yaptık. Sağ gözü yüzde 80 civarında görmesi var ve inşallah bir iki hafta içerisinde bu gözü yüzde 100 seviyesine çıkacak. Oyun oynarken, dışarı çıktığında, zorluk yaşıyordu bundan sonra gündelik hayatta zorluk yaşamayacak. Okula başladığında zorluk çekecekti, bundan sonra tam göreceği için normal kendi yaşıtları gibi okul hayatına devam edecek. Katarakt ameliyatında genel anestezi vermiyoruz ama çocuk yaş grubunda uyutarak genel anestezi ile ameliyatını yaptık. Yaklaşık 20 dakikalık bir ameliyat süresi vardı. Dün ameliyat olan sağ gözü bir gün bandajla kapalı kaldı. Bugün bandajını aldık. Ameliyat sonrası 1 ay damla kullanması gerekecek. Bugünden itibaren gözü açık olarak hayatına devam edecek. Görüldüğü gibi herhangi bir dikiş olmadığı için gözde kızarıklık, kanlanma da yok. Sanki ameliyat olmamış gibi dışarıdan bakıldığı zaman hiçbir şey fark edilmiyor” diye konuştu.

Yeni doğan bebeklere göz muayenesi tavsiyesi

Prof. Dr. Ümit Kamış, göz hastalığı olan ailelerin bebeklerini bir aylık olduklarında göz muayenesi yaptırmalarını tavsiye etti. Başhekim Kamış şöyle konuştu:

“Her doğan çocuğun bir göz hekimi tarafından muayene edilmesinde fayda var. Özellikle ailede bir göz hastalığı varsa ilk bir aylıkken muayenelerinin yapılması gerekiyor. Bu dönem atlanmışsa aile bebeğin gözünde bir anormallik fark ederse göz hekimine muayeneye getirmelerinde fayda var. 3 ya da 3 buçuk yaş civarında çok daha detaylı muayenelerini yapabiliyoruz. Bu dönem atlanmışsa okula başlamadan önce 5-6 yaş civarında muayenelerinin yapılması gerekiyor. Ya da bu yaşta atlanmışsa çocuk okulda yazı tahtasını okumakta zorlanıyorsa, televizyonu görebilmek için televizyonun yakınına yaklaşıyorsa gözlerini kısarak bakıyorsa yani az gördüğünü ifade ederse yine ailenin mutlaka göz hekimine muayeneye getirmesinde fayda var.”