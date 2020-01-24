GRAFİKLİ – Futbol: Haftanın programı
İSTANBUL (AA) – Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
– Süper Lig
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
– TFF 1. Lig
24 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Ocak Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Kazım Karabekir)
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Afyonkarahisar Zafer)
19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Ocak Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)
– TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
26 Ocak Pazar:
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor (12 Şubat)
13.30 Uşakspor-Sakaryaspor (Uşak 1 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Kırşehir Ahi)
13.30 Niğde Anadolu-Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Kardemir Karabükspor-Vanspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (Ergene Velimeşe)
13.30 Tuzlaspor-Elazığspor (Pendik)
Beyaz Grup:
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Sancaktepe-İnegölspor (15 Temmuz)
26 Ocak Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Çorum FK (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Manisa FK (Vakfıkebir İlçe)
13.00 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)
13.30 1922 Konyaspor-Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.30 Yılport Samsunspor-Başkent Akademi (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Sarıyer-Tarsus İdman Yurdu (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)
– TFF 3. Lig
1. Grup:
25 Ocak Cumartesi:
13.00 Yomraspor-Sultanbeyli Belediyespor (Yomra İlçe)
13.30 Şile Yıldızspor-Ci Group Buca (Şile)
13.30 Manisaspor-Serik Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
26 Ocak Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Düzcespor (Hopa İlçe)
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Silivrispor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
13.30 Çatalcaspor-52 Orduspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dağılgan)
13.30 Kızılcabölükspor-Tokatspor (Kızılcabölük Semt sahası)
13.30 Erzinspor-Çankaya FK (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
2. Grup:
25 Ocak Cumartesi:
13.30 1877 Alemdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Alemdağ)
26 Ocak Pazar:
13.00 Elazığ Belediyespor-Payasspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
13.00 Ağrı 1970-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Fatsa Belediyespor-Ofspor (Fatsa İlçe)
13.30 Erbaaspor-Kozanspor (Erbaa İlçe)
13.30 Kocaelispor-Cizrespor (Kocaeli)
13.30 Esenler Erokspor-Turgutluspor (Esenler)
13.30 Kemerspor 2003-Belediye Derincespor (Kemer İlçe)
3. Grup:
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Bayrampaşa-Muğlaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Altındağ Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)
26 Ocak Pazar:
13.00 Pazarspor-Modafen (Pazar İlçe)
13.00 Diyarbekirspor-Halide Edip Adıvarspor (Diyarbakır)
13.30 Somaspor-Gölcükspor (Soma Atatürk)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Darıca İlçe)
13.30 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor (7 Ocak)
13.30 Nazilli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nazilli İlçe)
13.30 Karacabey Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
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GRAFİKLİ – Futbol: Haftanın programı
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