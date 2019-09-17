GRAFİKLİ – Kapadokya rekora koşuyor

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 522 bin 378 turist ziyaret etti.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı, yılın 8 aylık diliminde ziyaret eden turist sayısı, 2018'e oranla yüzde 28, 2017'ye kıyasla yüzde 72, 2016'ya oranla da yüzde 139 civarında artarak 2 milyon 522 bin 378 oldu.

Dünyanın dört bir tarafından gelenleri doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile karşılayan bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısında, son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı. Kapadokya'yı 2015 yılının ilk 8 aylık diliminde 1 milyon 894 bin 86, 2016'da 1 milyon 57 bin 395, 2017'de 1 milyon 467 bin 682, geçen yıl ise 1 milyon 958 bin 764 turist gezmişti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, müze ve ören yerlerine en yoğun ilgi 566 bin 33 ziyaretçi ile ağustos ayında yaşanırken, 8 aylık süreçte en çok ziyaret 933 bin 495 turist ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne yapıldı.

– "Kapadokya tarihinde ilk kez 3 milyon ziyaretçi sayısı aşılacak"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, "2018 yılında bu yılın yoğun geçeceği tahmin ediliyordu. Şu an da zirve diyebileceğimiz bir turizm sezonu yaşıyoruz. Kapadokya tarihinde ilk defa bu yıl sonunda 3 milyon turist sayısının aşıldığı bir dönem yaşayacağız." dedi.

Bu yılki tablonun 2020 yılı hakkında da fikir vereceğini dile getiren Durmaz, "Kapadokya bölgesinde özellikle son yıllarda sıcak hava balon turuna olan ilginin artması bölgeye gelen turist sayısına doğrudan olumlu etki yapıyor." diye konuştu.

– 2023 hedefi 5 milyon turist

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de Kapadokya'da 2023 yılında 5 milyon turistin hedeflendiğini, bölgedeki konaklama tesislerindeki yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Bölgeyi ziyaret edecek turistlerin konforlu ve kaliteli hizmete erişmelerinin devamı sağlamak için çeşitli alt yapı çalışmalarının da hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Menekşe, şöyle konuştu:

"Kapadokya'nın en büyük özelliği, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen nitelikteki volkanik tüflerin, milyonlarca yıl içinde oluşturduğu doğal ve tarihi dokudur. Kapadokya, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, koruma altında olan bir alandır. Biz, 60 milyon yılda oluşan bu dokuyu el birliği ile korumak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar gelen bu güzelliği bundan sonraki nesillere de taşımak konusunda hepimize görev düşüyor. 'Güzel atlar' ülkesi anlamına gelen Kapadokya'da sıcak hava balonları, at ve ATV araçlarla turlar düzenleniyor. 2018 yılında yaklaşık 2 milyon 950 bin turistle tarihi bir rekor kırılmıştı. Bu yılın ilk 8 ayında ulaşılan turist sayısının yıl sonuna kadar 3 milyonu aşmasını bekliyoruz."

Menekşe, bir süre önce Kapadokya Alan Başkanlığı sistemine geçildiğini de anımsatarak, "Bu kapsamda, hem bölgeyi korumak suretiyle yatak kapasitesini artırarak turizmden alması gereken payı almasını sağlayacağız hem de hedefimiz olan 5 milyon turist sayısına ulaşmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerinin son 5 yılın ilk 8 ayındaki ziyaretçi sayıları şöyle: