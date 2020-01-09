GRAFİKLİ – Yabancılara taşınmaz satışı son 10 yılın zirvesinde
ANKARA (AA) – ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU – Yabancılara taşınmaz satışında geçen yıl, son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Yabancılar, 2019 yılında Türkiye'den 67 bin 322 mülk edindi.
Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2019'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu.
AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, mülk edinimi konusunda Türkiye'yi tercih edenlerin başında sırasıyla Irak, İngiltere, Almanya, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları geliyor.
Türkiye'de geçen yıl 63 bin 986 yabancı, 6 bin 307 arsa, 61 bin 15 konut olmak üzere nitelikli 67 bin 322 taşınmaz edindi.
Türkiye'de yabancılara taşınmaz satışı son 10 yıldır inişli çıkışlı bir seyir gösteriyor. Yabancılar, 2010'da 10 bin 806, geçen yıl ise son 10 yılın en yüksek rakamı olan 67 bin 322 mülk edindi.
– En çok arsa alan Almanya vatandaşları oldu
Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini geçen yıl da sürdürdü. Vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan ülkeler sırasıyla Irak, İran, İngiltere, en çok arsa alan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak oldu.
Yabancılar, bugüne kadar arsa alımında en çok İstanbul, Bursa, Muğla, konut alımında ise İstanbul, Antalya ve Muğla'yı tercih etti.
Geçen yıl ise yabancılar arsa alımında İstanbul, Aydın ve Muğla'yı tercih etti. Yabancılar, 2019'da İstanbul'da 25 bin 872, Antalya'da 9 bin 658, Aydın'da ise 6 bin 746 konut edindi.
– Yabancıların ilçe tercihi Esenyurt ve Didim
Bugüne kadar arsa ve konut alımında ilk tercihleri Alanya ve Esenyurt ilçeleri olan yabancılar, geçen yıl en çok Esenyurt ve Didim'e ilgi gösterdi. Yabancılar, Esenyurt'ta 7 bin 266, Didim'de ise 6 bin 152 taşınmaz satın aldı.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden tüm zamanlarda en çok İngiltere, Almanya, Yunanistan, İsveç, Hollanda, Danimarka, İrlanda, Belçika, Finlandiya ve Fransa vatandaşları Türkiye'den taşınmaz aldı.
Orta Doğu ülkelerinden ise en fazla Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Yemen, Filistin, Katar ve Lübnan vatandaşları taşınmaz edindi.
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GRAFİKLİ – Yabancılara taşınmaz satışı son 10 yılın zirvesinde
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