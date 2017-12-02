Gri listedeki FETÖcüler teknede eğlenirken görüntülendi

Konya’da yılda 700 milyon lira himmet adı altında haraç toplayan FETÖ’nün mütevelli heyetindeki Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı, Mısır’da Nil Nehrinde teknede eğlenirken görüntülendi. Konya’da iş adamı Nusret Argun’un şikayetiyle 2014 yılında başlatılan FETÖ kumpası soruşturmasında, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinin Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Süleyman Okudan ile birlikte 249 kişiye kurdukları kumpas ortaya çıkarılmış, eski Konya Emniyet Müdürü Salih Tuzcu ve eski KOM Müdürü Anadolu Atayün ile birlikte gözaltı kararı verilen iş adamları Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı’nın 17-25 Aralık kumpaslarının ardından yurtdışına kaçtığı belirlenmişti. Örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz’un bilgisayarından çıkan verilerde, Konya’daki iş adamlarını tek tek zimmetlerine alarak onlardan himmet adı altında haraç topladıkları belirlenen iş adamları Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı’nın teknede çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.