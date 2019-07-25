Güdül'de organize sera bölgesi kurulacak
ANKARA (AA) – Ankara’nın Güdül ilçesinde 600 dönümlük alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi.
Sera bölgesini kısa süre içinde tamamlamayı öngördüklerine değinen Güdül, "Sera bölgesi 600 dönüm olacak. Burada iki bin kişi istihdam edilecek. Alanda, farlı sebze üretimi de yapılacak. Bu tesis, hem ürünlerin pazarlanmasını sağlayacak hem de Güdül halkına can simdi olacak.” ifadesini kullandı.
BENZER HABERLER
-
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
-
Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
-
Güdül'de organize sera bölgesi kurulacak
-
Yaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındı
-
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları
-
Karaman'da 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]