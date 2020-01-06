Güdül'de yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri hizmete açıldı
ANKARA (AA) – Güdül Belediyesinin eski pazar yerine inşa ettirdiği kapalı pazar yeri hizmete açıldı.
Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan, günümüz modern çizgisine uygun olarak yapılan kapalı pazar yeri, otopark ve düğün salonu binasının pazar yeri olan kısmı, pazarcı esnafının hizmetine açıldı.
Dualar eşliğinde gerçekleşen açılışa Güdül İlçe Kaymakamı Doğan Dinç, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, daire amirleri ve vatandaşlar ile pazarcılar katıldı.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kış günlerinde pazarcı esnafının soğukta bırakmadan, pazar yerini açarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi.
Halkın pazarda rahatlıkla alışveriş yapmasına imkan sağladıklarını belirten Yalçın, "Birçok yatırımımız davam ediyor. Bunları da bir bir halkın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bugün pazar yeri olarak kullanılan alan, pazar olmadığı sürelerde kapalı otopark olarak hizmet verecek. Ayrıca en üst katı da düğün salonu olarak inşa edildi. .Bu salon, otopark ve kapalı pazar yeri ilçede önemli bir rahatlama sağlayacak." dedi.
-
Böbrek taşları, perkütan cerrahi yöntemi ile tedavi edilebiliyor
-
Güdül'de yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri hizmete açıldı
-
Atatürk Kongre Müzesi'ni 2019 yılında 345 bin 549 kişi ziyaret etti
-
Konya'da kar yağışı
-
Kızılcahamam'da “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” toplantısı
-
Beypazarı'nda trafik kazası: 3 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.