Güdüllü öğrencilerin başarısı
ANKARA (AA) – Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen Gastronomi Festivali'nde gümüş ve bronz madalya aldı.
İstanbul'da 25-28 Aralık'ta düzenlenen "Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali''nde, "Liselerarası Ana Yemek Kategori Yarışması"nda Gamze Aral gümüş, Ali Kurudal ve Veysel Utku Özbaş bronz madalya kazandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
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